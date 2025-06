Lecco, Buffoni confermato alla guida dei Periti Industriali della Provincia

Rinnovato il mandato sino al 2029 al presidente ed eletto il nuovo Consiglio direttivo

“La fiducia dei colleghi è uno stimolo per proseguire nel rinnovamento dell’Ordine”

LECCO – L’esito delle votazioni tenutesi il 13, 14 e 15 giugno per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine di Periti Industriali della Provincia di Lecco ha confermato il mandato per Marco Giovanni Buffoni. Il perito industriale, dopo essere stato eletto per la prima volta nel 2021, proseguirà il suo mandato fino al 2029.

Il voto ha visto una partecipazione numerosa degli iscritti e i votanti hanno premiato la linea di continuità e il lavoro svolto in precedenza da Buffoni. A margine del primo consiglio tenutesi il 16 giugno, il presidente ha espresso gratitudine per il risultato ottenuto: “Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia che ancora una volta mi hanno accordato. Questo risultato rappresenta uno stimolo a proseguire con impegno nel percorso di crescita e rinnovamento dell’Ordine”.

Oltre al presidente è stato eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo, composto da 7 membri. La nomina di segretario per il Per. Ind. Pietro Boneschi, mentre il titolo di tesoriere al Per. Ind. Clemente Faldrini. I consiglieri con deleghe operative sono: Per. Ind. Gianfranco Magni, Per. Ind. Davide Bolzan, Per. Ind. Susanna Magni e Per. Ind. Luigi Valsecchi.

Questi tra riconferme e nuove figure avranno il compito di affrontare le sfide future del settore, promuovendo la formazione continua, la valorizzazione della professione e la sinergia tra i vari enti presenti sul territorio. Non meno importante, il nuovo consiglio punta sui propri iscritti al fine di un loro coinvolgimento attivo nella gestione e nelle decisioni che riguardano la propria categoria, per promuovere una maggiore partecipazione e rappresentanza all’interno dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecco.