Confcommercio Lecco lancia “Caffetteria di base”: corso pratico per aspiranti baristi

Lezioni il 5, 12, 19 e 26 maggio dalle 18 alle 21 al Palazzo del Commercio, iscrizioni entro il 24 aprile

Previsto un rimborso dell’80% per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali

LECCO – Un percorso formativo pensato per chi vuole avvicinarsi al mondo della caffetteria o perfezionare le proprie competenze, con l’obiettivo di trasformare una passione in un’opportunità professionale. Si chiama “Caffetteria di base” il corso organizzato da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco.

Il percorso si svolgerà per quattro martedì consecutivi, dalle ore 18 alle 21, nella cucina attrezzata del Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4. Le lezioni sono in programma il 5, 12, 19 e 26 maggio, mentre le iscrizioni dovranno essere effettuate entro venerdì 24 aprile. È previsto un rimborso dell’80% della quota per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Il corso, realizzato in collaborazione con Caffè El Mundo, Caffè Frigerio e Lactis, è aperto a tutti, sia a chi è alle prime armi sia a chi desidera affinare le proprie abilità. I partecipanti saranno accompagnati passo dopo passo alla scoperta del mondo della caffetteria, acquisendo strumenti e competenze utili per operare in un settore sempre più competitivo.

Il programma prevede un approfondimento su diversi aspetti: dalle origini del caffè alla raccolta e lavorazione del frutto, passando per varietà, miscele e tostatura. Spazio anche all’utilizzo corretto delle attrezzature e degli strumenti di lavoro, alla manutenzione ordinaria della macchina e del macinadosatore, fino alla preparazione dell’espresso e del cappuccino. Il percorso include inoltre la realizzazione dei principali prodotti di caffetteria, uno sguardo ai nuovi prodotti e alle tendenze del settore, oltre a esercitazioni pratiche.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione all’indirizzo email formazione@ascom.lecco.it oppure al numero 0341/356911.