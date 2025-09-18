Lecco. Confcommercio propone un corso sui vini sostenibili

Corso di 9 ore suddiviso in tre martedì di ottobre, dalle 18 alle 21

Iscrizioni entro il 29 settembre

LECCO – In programma un corso dedicato ai vini naturali, biologici e biodinamici: un viaggio sensoriale alla scoperta delle tecniche di vinificazione più sostenibili e rispettose della natura. Un percorso coinvolgente per apprezzare ogni sfumatura di vini caratterizzati da profumi e sapori unici. Un’occasione preziosa per imparare a riconoscere le differenze e immergersi in una nuova visione del vino, riscoprendo l’autentico legame tra terroir e bottiglia.

Nasce da questi obiettivi il corso “Vini naturali, biologici e biodinamici”, organizzato da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, in programma martedì 7, 14 e 21 ottobre, dalle 18 alle 21, presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4, Lecco.

È previsto un rimborso del 50% della quota per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Il programma del corso, che include la degustazione di 3-4 calici selezionati in ogni serata, prevede i seguenti temi: il vino biologico; i principi fondamentali della viticoltura biologica; le tecniche di vinificazione biologica; cos’è il vino biodinamico; il vigneto biodinamico; la vinificazione e la filosofia biodinamica; cos’è il vino naturale; le differenze tra vini biologici, biodinamici e naturali; la produzione del vino naturale; il mercato del vino naturale.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, da effettuare entro il 29 settembre, contattare l’Ufficio Formazione di Confcommercio Lecco. Email: formazione@ascom.lecco.it / telefono: 0341 356911.