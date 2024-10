Lecco. Consegnate le targhe alle “nuove” Attività Storiche riconosciute dalla regione

Ben 18 le attività della nostra provincia premiate questa mattina dall’assessore Guidesi

“Avete un ruolo sociale e culturale. L’assenza del vostro servizio metterebbe in difficoltà le vostre comunità “

LECCO – Sono state consegnate questa mattina, giovedì, i riconoscimenti alle “nuove” Attività Storiche della provincia di Lecco riconosciute nel 2024 da Regione Lombardia. La cerimonia si è svolta nell’auditorium della Casa dell’Economia, a consegnare le targhe è stato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi.

Alla consegna hanno partecipato anche il presidente della Camera di Commercio Como-Lecco, Ezio Vergani; i consiglieri regionali lecchesi Giacomo Zamperini e Gianmario Fragomeli; insieme alle associazioni di categoria e agli enti proponenti tra cui Confcommercio Lecco col presidente Antonio Peccati, Confartigianato Imprese Lecco con la presidente Ilaria Bonacina, Confesercenti Lombardia Orientale e Comune di Colico con il sindaco Monica Gilardi.

“Sappiamo che tante delle vostre storie di impresa coincidono con le storie familiari e sappiamo che il vostro protagonismo non è solo economico, ma è soprattutto culturale e sociale. Sappiamo che se non ci foste voi nei vostri territori, quella mancanza di servizio metterebbe in difficoltà la vitalità e la continuità delle vostre comunità – ha detto l’assessore Guidesi -. Siamo qui con attività che hanno più di 40 anni, ciò vuol dire che hanno superato crisi economiche, guerre, pandemie. Credo che il segreto siano la passione e la dedizione. Regione Lombardia, con questa targa e le iniziative dedicate alle attività, vi vuole ringraziare per tutto quello che avete fatto e, soprattutto, per quello che farete”.

Sale così a 176 il numero delle piccole imprese della provincia di Lecco che possono fregiarsi del marchio di “Attività storica” rilasciato da Regione Lombardia. Una bella soddisfazione e tanta emozione per queste attività accomunate da un forte radicamento con il territorio e da una grande passione per il proprio lavoro che viene svolto quotidianamente con molti sacrifici.

Le attività premiate

Biella (Calolziocorte) negozio storico dal 1962;

(Calolziocorte) negozio storico dal 1962; Paroli (Introbio) negozio storico dal 1947;

(Introbio) negozio storico dal 1947; Pasticceria Santa Marta (Introbio) locale storico dal 1972;

(Introbio) locale storico dal 1972; Macelleria Rusconi (Lecco) negozio storico dal 1947;

(Lecco) negozio storico dal 1947; Tabaccheria Nava (Lecco) negozio storico dal 1983;

(Lecco) negozio storico dal 1983; Ristorante Passone (Montevecchia) locale storico dal 1953;

(Montevecchia) locale storico dal 1953; Bar Tabaccheria Appiani (Valmadrera) locale storico dal 1982;

(Valmadrera) locale storico dal 1982; Borlenghi Impianti (Bellano) bottega artigiana storica dal 1949;

(Bellano) bottega artigiana storica dal 1949; Foto Studio Gala (Mandello) bottega artigiana storica dal 1956;

(Mandello) bottega artigiana storica dal 1956; Garage San Carlo (Merate) bottega artigiana storica dal 1954;

(Merate) bottega artigiana storica dal 1954; Garage Pontevilla (Olginate) bottega artigiana storica dal 1950;

(Olginate) bottega artigiana storica dal 1950; Falket (Premana) bottega artigiana storica dal 1947;

(Premana) bottega artigiana storica dal 1947; Bar Trattoria Legnone (Valvarrone) locale storico dal 1967;

(Valvarrone) locale storico dal 1967; Fiorista Masolini (Colico) negozio storico dal 1973;

(Colico) negozio storico dal 1973; Bar Aurora (Calolziocorte) negozio storico dal 1969;

(Calolziocorte) negozio storico dal 1969; Baitock (Casargo – Pian delle Betulle) locale storico dal 1964;

(Casargo – Pian delle Betulle) locale storico dal 1964; Ristorante Riva (Molteno) locale storico dal 1940;

(Molteno) locale storico dal 1940; Farmacia Cervini (Osnago) negozio storico dal 1923.

