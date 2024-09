Lecco. Corso “Contabilità – Livello base” al via il 24 settembre

Lezioni il martedì dalle ore 18 alle ore 21: iscrizioni entro il 16 settembre

Organizzato dal Cat Unione Lecco, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco

LECCO – Fornire un valido supporto teorico e pratico per quanti vogliono apprendere le principali tecniche contabili o migliorare le proprie conoscenze di base, in modo tale da potenziare le competenze personali dei partecipanti ed aumentare la propria spendibilità nel mercato del lavoro.

E’ questo quanto si propone il corso “Contabilità – livello base”, organizzato dal Cat Unione Lecco srl, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco. Il percorso prenderà il via martedì 24 settembre. Le lezioni si terranno presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco dalle ore 18 alle ore 21 secondo il seguente calendario: 24 settembre, 1-8-15-22-29 ottobre, 5-12 novembre.

Il percorso formativo – le iscrizioni vanno effettuate entro il 16 settembre ed è previsto un rimborso pari al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo – seguirà questo programma: riconoscere e contabilizzare fatture di acquisto e di vendita; leggere e contabilizzare una busta paga; contabilizzare movimenti bancari e di prima nota; procedere alla liquidazione IVA e al relativo pagamento; essere in grado di assolvere alle incombenze fiscali quali il versamento delle ritenute; essere in grado di procedere alle scritture di chiusura e riapertura dei conti.

Per informazioni e iscrizioni (da effettuare entro lunedì 16 settembre) contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.