Lecco, dopo 58 anni chiude lo storico negozio Vandini all’Isolago

I titolari, Patrizia e Claudio Vandini, hanno raggiunto la pensione

Il negozio era stato aperto nel 1961 in piazza XX Settembre dalla mamma Meri

LECCO – Dopo 58 anni chiude in centro città il negozio di calzature e pelletteria Vandini, all’Isolago. L’annuncio della chiusura è stato dato dai titolari, i fratelli Patrizia e Claudio Vandini, nei giorni scorsi: il 31 agosto prossimo la storica attività chiuderà ufficialmente i battenti, lasciando il posto ad un altro negozio.

“Dopo quasi 60 anni di storia e, per me, 47 di lavoro, è arrivata la pensione – ha spiegato Patrizia – dispiace, inevitabilmente, ma abbiamo già ‘tirato avanti’ l’attività per due anni, dovevamo staccarci altrimenti avremmo continuato a lavorare!” ha sorriso.

Aperto nel 1961 in piazza XX Settembre

Il negozio Vandini era stato aperto nel 1961 sempre in centro città, in Piazza XX Settembre (dove oggi c’è La Campana): “L’iniziativa era stata mia madre, Meri – ha ricordato Paola – infatti il nome del negozio era Calzature Meri. Purtroppo è scomparsa prematuramente nel 1975, a 48 anni, così io e mio fratello Claudio abbiamo deciso di portare avanti l’attività, che è diventata ‘Fratelli Vandini’. Io aiutavo già la mamma in negozio per cui fu quasi naturale per me continuare quanto avevo iniziato”.

Il trasferimento all’Isolago

Nel 1991 il negozio viene trasferito all’Isolago, sede attuale, e ampliato: “Pian piano abbiamo deciso di affiancare alla vendita di calzature anche altri merci tra cui la bigiotteria e articoli di pelletteria. Negli anni il modo di vendere è fortemente cambiato, così come quello di comprare – ha detto Patrizia – noi abbiamo dovuto adattarci, abbassando i prezzi e proponendo ai clienti articoli più ‘mirati’ e alla moda, facilmente acquistabili. Cosa mi mancherà di più? – ha concluso Patrizia “il mio negozio. Qui ho trascorso 47 anni della mia vita, sarà difficile disabituarsi. Ma era arrivato il momento anche per noi di riposare!”.