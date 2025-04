Lecco: evento JOB READY per giovani in cerca di lavoro

Giovedì 22 maggio, dalle 16 alle 18, presso il centro civico Sandro Pertini a Lecco

Alessandra Durante, assessore alla Famiglia, ai giovani e alla comunicazione: “Vogliamo creare occasioni concrete di incontro tra i giovani e il mondo del lavoro”

LECCO – L’Informagiovani del Comune di Lecco, in collaborazione con il Centro per l’impiego della Provincia e le agenzie per il lavoro locali, organizza “Job Ready”, un evento pensato per i giovani tra i 18 e i 30 anni residenti nella provincia lecchese. L’iniziativa si terrà giovedì 22 maggio, dalle 16 alle 18, presso il centro civico Sandro Pertini di Germanedo, in via dell’Eremo 28. L’obiettivo principale del pomeriggio sarà orientare i partecipanti verso il mondo del lavoro, offrendo loro l’opportunità di conoscere meglio il mercato del lavoro locale e gli strumenti utili per cercare attivamente un impiego.

Le agenzie per il lavoro del territorio saranno presenti con stand informativi, offrendo un’occasione di dialogo diretto con i giovani, rispondendo alle loro domande e curiosità. Sarà possibile approfondire le diverse tipologie contrattuali, le richieste specifiche delle aziende e le competenze più richieste nel panorama lavorativo attuale. Un’occasione importante anche per raccogliere suggerimenti utili e conoscere meglio le opportunità disponibili nel contesto lavorativo lecchese.

Alessandra Durante, assessore alla Famiglia, ai giovani e alla comunicazione del Comune di Lecco, ha commentato: “Con iniziative come JOB READY vogliamo creare occasioni concrete di incontro tra i giovani e il mondo del lavoro, favorendo la connessione tra chi cerca un’opportunità e le aziende desiderose di investire nel proprio capitale umano. È fondamentale costruire spazi di dialogo tra ragazzi e imprese, ed è altrettanto importante preparare i giovani ad un ingresso nel mercato che sia il più consapevole e informato possibile”.

Il progetto si inserisce nell’ambito di “Rumore: frequenze di innovazione”, promosso da Informagiovani Lecco, e fa parte del bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2024”, realizzato in collaborazione con Anci Lombardia e finanziato da Regione Lombardia.

Per partecipare all’evento è necessaria l’iscrizione tramite il link fornito nell’invito. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Informagiovani via e-mail all’indirizzo informagiovani@comune.lecco.it o telefonare al numero 0341.493790.