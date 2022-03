La lettera firmata da una settantina di lavoratori dei locali delle piazze del centro Lecco

“Noi lavoratori invisibili. Se le nostre aziende avranno riduzioni di fatturato rischiamo il posto di lavoro”.

LECCO – Una lettera sottoscritta da oltre una settantina di persone, sono i lavoratori dei bar e ristoranti di Piazza Cermenati e Piazza XX Settembre che hanno deciso di intervenire sulla discussione del nuovo regolamento di occupazione del suolo pubblico perché “seriamente preoccupati – scrivono – delle decisioni che la Giunta Comunale sta per approvare e che possono mettere a repentaglio il nostro lavoro”.

Da settembre, con l’entrata in vigore del provvedimento (vedi l’articolo precedente), si andranno a ridurre gli spazi concessi a locali per affrontare i difficili mesi dell’emergenza Covid e per alcuni esercizi la nuova delineazione delle occupazioni pubbliche previste nel regolamento rischia di far perdere ulteriori tavolini rispetto al passato.

Per questo i dipendenti dei locali hanno deciso di appellarsi all’amministrazione comunale affinché si riveda dalla decisione.

Qui la loro lettera: