Lecco, in arrivo l’evento “Longevity: finanza ed empowerment femminile”

Evento organizzato dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco

Appuntamento lunedì 10 marzo

LECCO – Il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco organizza l’evento intitolato “Longevity: finanza ed empowerment femminile”, un nuovo incontro dedicato all’educazione finanziaria. Il successo dell’evento “Donne che contano”, svoltosi lo scorso novembre, ha convinto il Direttore a proseguire con un’altra serata informativa. Per l’incontro, sono confermate le relatrici: Stefania Fumagalli, consulente finanziario presso Allianz Bank, e Veronica Fradigrada, Key Account Manager di Allianz Global Investors.

L’obiettivo dell’incontro è comprendere i bisogni e i desideri delle partecipanti, fornendo loro gli strumenti necessari per affrontare il futuro con una visione a lungo termine. Come sottolinea la presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, Mariangela Tentori: “Vogliamo ribadire che l’autonomia finanziaria è un fattore cruciale per offrire alle donne maggiori opportunità di scelta e indipendenza. Avere risorse economiche proprie significa poter scegliere liberamente, anche di allontanarsi da situazioni di disagio o pericolo, senza essere vincolate da mancanza di alternative. Questo è un tema fondamentale, su cui l’attenzione non deve mai venire meno”.

Inoltre, Mariangela Tentori aggiunge: “D’altro canto volevamo puntare ad approfondire alcune tematiche che erano state solo sfiorate nel primo incontro, che era incentrato su un discorso di approccio e di mentalità. Il 10 marzo cercheremo di valutare le scelte concrete e gli investimenti mirati da effettuare tenendo conto degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Si ragionerà soprattutto in un’ottica di lungo termine, per potere programmare la propria sicurezza finanziaria con accantonamenti funzionali e decisioni lungimiranti”.

L’evento, come ricorda la presidente Tentori, si inserisce all’interno del programma della Giornata Internazionale della Donna: “Si tratta di un momento di riflessione e solidarietà che ricorda quanto sia fondamentale rafforzare l’empowerment femminile anche attraverso l’educazione finanziaria”.

Stefania Fumagalli, anche consigliere del Gruppo Terziario Donna, aggiunge: “Durante la serata affronteremo il tema della longevità, analizzando obiettivi e desideri futuri. Ci concentreremo soprattutto sugli strumenti finanziari più adatti per realizzarli, come i fondi pensione. Il nostro obiettivo è parlare in modo concreto e semplice, per rendere le informazioni facilmente accessibili alla nostra platea”.

Sono invitate a partecipare non solo le associate di Confcommercio Lecco, ma tutta la cittadinanza. “Si tratta di un’opportunità preziosa per tutte le donne che desiderano prendere in mano il proprio futuro finanziario, indipendentemente dal loro percorso professionale. Ogni scelta consapevole rappresenta un passo in più verso la libertà e la sicurezza” conclude Mariangela Tentori.

L’appuntamento è fissato per lunedì 10 marzo alle ore 18.30 presso la sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4. Ingresso libero.