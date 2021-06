Dopo l’esordio rovinato dal maltempo, questo giovedì torna “Shopping di Sera”

Apertura serale dei negozi dalle 21 in centro Lecco. L’iniziativa è coordinata dalla Confcommercio

LECCO – Secondo giovedì all’insegna degli acquisti dopo cena a Lecco. Dopo l’esordio di settimana scorsa (con il maltempo di giovedì 24 giugno che ha condizionato la prima serata 2021), torna Shopping di Sera, l’iniziativa di Confcommercio Lecco nata per favorire l’apertura coordinata di negozi e locali dalle ore 21 in poi. Il primo dei 5 appuntamenti in programma a luglio è fissato per questo giovedì, 1 luglio.

L’obiettivo, spiegano dall’associazione dei commercianti, è sempre quello di promuovere un’apertura corale dei negozi per offrire a cittadini e turisti l’occasione di trascorrere una piacevole serata a Lecco.

Da segnalare che in occasione della serata i giovani che collaborano a “Stiledanza_per le arti in OtoLab” – kermesse che vede il sostegno di Assocultura Confcommercio Lecco iniziata lo scorso 21 giugno e che si concluderà l’11 luglio – saranno presenti nelle vie del centro cittadino per presentare lo spettacolo “I 7 Vizi. Siamo vestiti di vizi” (ideazione, regia, coreografia di Federica Panzeri e Giordano Orchi) in programma il 2-3-4 luglio in Otolab.

La ventesima edizione di “Shopping di Sera” è organizzata da Confcommercio Lecco. Sei i giovedì sera in calendario nell’edizione 2021: 24 giugno, 1-8-15-22-29 luglio. L’elenco aggiornato dei negozi aderenti è disponibile sul sito www.confcommerciolecco.it: ulteriori notizie si possono trovare sulla pagina Facebook di “Shopping di Sera Lecco”.