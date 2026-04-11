Lecco, Marco Caterisano eletto nel direttivo nazionale Fipe: incarico di rilievo per i pubblici esercizi

Il presidente della Fipe Lecco entra nel Comitato Direttivo nazionale: “Un’occasione per portare al tavolo nazionale le istanze del territorio”

Ritorno nell’organo associativo per Caterisano, che affiancherà la Giunta guidata da Lino Stoppani; soddisfazione anche da Confcommercio Lecco

LECCO – Un incarico di rilievo a livello nazionale per il territorio lecchese. Marco Caterisano, presidente della Fipe Lecco e consigliere di Confcommercio Lecco, è stato eletto nei giorni scorsi nel Comitato Direttivo nazionale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

Per Caterisano si tratta di un ritorno all’interno dell’organo associativo, chiamato ad affiancare la Giunta guidata dal presidente nazionale Fipe Lino Stoppani. L’elezione è avvenuta in occasione della riunione del Comitato svoltasi a Roma all’inizio di aprile.

“Sono contento per questa nomina – sottolinea Caterisano –. Una scelta che va a premiare l’azione portata avanti in questi anni da Fipe Lecco. Si tratta di una ulteriore occasione per fare sentire la nostra voce come territorio e per portare al tavolo nazionale le richieste e le proposte dei pubblici esercizi lecchesi. Ho già presentato a Roma un paio di istanze relative a tematiche di interesse per la nostra categoria”.

Un riconoscimento che dà valore anche all’attività di Confcommercio Lecco. A evidenziarlo è il presidente Antonio Peccati: “Si tratta di una elezione prestigiosa e di valore che riempie di orgoglio la nostra associazione. È un incarico che rende merito all’ottimo lavoro portato avanti da Marco Caterisano a sostegno degli interessi dei pubblici esercizi del territorio”.