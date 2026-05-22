Lecco, nuovo accordo sugli affitti concordati: canoni più vicini al mercato reale

L’intesa, valida esclusivamente per gli immobili ad uso abitativo situati nel Comune di Lecco, introduce alcune novità rispetto agli accordi precedenti, a partire dalla suddivisione della città in due fasce anziché tre. Una scelta che, secondo i sottoscrittori, riflette meglio l’attuale conformazione urbana del territorio. “Da San Giovanni in giù la città rappresenta ormai un unico agglomerato urbano”, è stato spiegato durante la presentazione.

Tra gli elementi principali del nuovo accordo figurano anche la riduzione della durata dei contratti, che passa da otto a cinque anni, e le agevolazioni fiscali previste per i proprietari che scelgono il canone concordato, a partire dalla cedolare secca agevolata al 10% rispetto all’aliquota ordinaria del 21%, oltre agli sconti sull’Imu.

Ad aprire l’incontro è stato Matteo Zambaldo, presidente di Fimaa Lecco, che ha richiamato la crescita del mercato delle locazioni e il peso sempre maggiore assunto dal turismo nel territorio lecchese. “Il mercato delle locazioni in Italia ha vissuto nel 2025 una crescita continua e ha superato il milione di contratti stipulati”, ha spiegato. “Anche Lecco segue questo trend, ma con una caratteristica precisa: negli ultimi anni la città ha sviluppato una forte vocazione turistica”. Secondo Zambaldo, la crescita degli affitti brevi sta rendendo sempre più difficile reperire abitazioni per le locazioni di medio-lungo periodo. “I proprietari si trovano a scegliere tra affitto tradizionale e short time, ma l’affitto breve oggi garantisce rendimenti più elevati. L’obiettivo dell’accordo è quindi avvicinare il canone concordato ai valori reali del mercato”.

Sergio Colombo, presidente provinciale di Confappi Lecco, ha ricordato il lungo lavoro che ha portato alla definizione della nuova intesa. “Da fine 2024 abbiamo lavorato a questo accordo fino a circa un mese fa”, ha spiegato. “Era necessario aggiornare i valori del canone concordato rispetto al reale mercato della città”. Colombo ha sottolineato come il precedente accordo, siglato nel 2018, fosse rimasto sostanzialmente fermo ai parametri del 2012 nonostante i profondi cambiamenti vissuti da Lecco negli ultimi anni. “La città è cambiata molto, soprattutto per effetto del turismo. Gli alberghi sono pochi e i turisti puntano sempre di più sugli affitti brevi. Questo fenomeno pesa inevitabilmente sul mercato delle locazioni tradizionali”.

Secondo Colombo, le agevolazioni fiscali e la durata ridotta del contratto rappresentano gli elementi principali che possono incentivare i proprietari ad aderire al canone concordato. “Abbiamo cercato di avvicinare il più possibile i valori al mercato, restando comunque leggermente al di sotto proprio in considerazione dei vantaggi fiscali previsti”.

Nel corso della presentazione è emersa anche la differenza rispetto all’altro accordo territoriale depositato nei giorni scorsi da Sicet Cisl, Sunia Cgil, Asppi, Uniat e Alpe insieme agli assessorati comunali al Bilancio e alle Politiche abitative. “La mancanza di unitarietà è emersa solo nella fase finale del confronto”, ha spiegato Mosè Botta, segretario lombardo di Appc. “Abbiamo quindi deciso di portare avanti un accordo che riteniamo migliorativo e più vicino alle esigenze del territorio, tenendo insieme le necessità dei proprietari e quelle di chi cerca casa”.

Stefano Ardita, in rappresentanza di Confabitare Lecco, ha evidenziato il lavoro svolto sulle rilevazioni del mercato locale. “Le associazioni firmatarie hanno raccolto dati concreti sull’andamento reale delle locazioni”, ha spiegato, ricordando anche uno studio del Politecnico di Milano del 2019 secondo cui gli accordi troppo distanti dai valori di mercato finiscono spesso per non essere utilizzati.

Filippo Pellegrino, rappresentante di Uppi, ha invece posto l’attenzione sul tema della trasparenza e delle tutele. “Canone concordato non significa necessariamente canone basso, ma creare condizioni che permettano a più persone di accedere al mercato della locazione”, ha spiegato. Tra le novità introdotte anche la doppia vidimazione dei contratti: le attestazioni dovranno essere sottoscritte sia dalle associazioni dei proprietari sia da quelle degli inquilini, “per garantire maggiore tutela e trasparenza”.

Secondo i sottoscrittori, il nuovo accordo rappresenta uno strumento per cercare un equilibrio tra le esigenze di chi mette a disposizione un immobile e quelle di chi è alla ricerca di una casa in una città dove il peso crescente del turismo e degli affitti brevi sta cambiando profondamente il mercato delle locazioni.