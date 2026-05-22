Lecco, nuovo accordo sugli affitti concordati: canoni più vicini al mercato reale

Accordo firmato da Assocasa Lombardia, Conia, Appc, Confabitare Lecco, Confappi Lecco e Uppi
Tra le novità del nuovo accordo sugli affitti concordati contratti ridotti da 8 a 5 anni, cedolare secca al 10% e città divisa in due fasce anziché tre
LECCO – Un nuovo accordo territoriale sugli affitti concordati per cercare di avvicinare i canoni al mercato reale della città e ridurre la distanza tra locazioni residenziali e affitti brevi. È quello presentato oggi nella sede di Confcommercio Lecco e sottoscritto dalle associazioni territoriali dei conduttori Assocasa Lombardia e Conia insieme alle associazioni della proprietà edilizia Appc, Confabitare Lecco, Confappi Lecco e Uppi.
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