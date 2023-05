Lecco. Ordine degli Ingegneri, cresce la presenza di professionisti

Bilancio in assemblea di un anno di profondo rinnovamento e importanti celebrazioni

Sono 1062 gli ingegneri sul territorio lecchese, solo il 17% donne. Premiati anche due senatori per i 50 anni di iscrizione all’ordine

LECCO – Tempo di bilanci per l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecco, i professionisti si sono riuniti nel pomeriggio di ieri, venerdì, nell’Aula Magna del Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, per l’assemblea annuale a cui hanno preso parte autorità, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo delle associazioni e dell’impresa. Obiettivo discutere dell’anno appena trascorso, dei traguardi futuri, ma anche festeggiare.

L’incontro è stato introdotto dalla relazione del presidente dell’Ordine, Adriano Alderighi, che ha presentato il rinnovato Consiglio direttivo e il nuovo Consiglio di disciplina. “Veniamo da un anno di profondo rinnovamento nel campo ordinistico – ha sottolineato Alderighi –. Prima le elezioni di rinnovo della quasi totalità dei Consigli degli Ordini provinciali, poi il concomitante rinnovo del Consiglio Nazionale Ingegneri CNI, seguito dal ricomporsi della Consulta regionale CROIL, con il rientro dell’Ordine di Monza e della Brianza e il rinnovo delle cariche, per concludersi con il rinnovo del Consiglio di disciplina. Un intasamento elettorale che però non ha fermato le attività dell’Ordine, sempre impegnato su vari fronti. Nel 2022 e nei primi quattro mesi del 2023 sono stati organizzati eventi formativi, corsi di aggiornamento obbligatori, seminari, convegni, sia in presenza sia con la proroga del programma Formazione a Distanza, oltre a visite tecniche molto partecipate. In totale da giugno 2022 ad oggi sono stati organizzati 18 tra corsi ed eventi, che hanno permesso di erogare 2651 crediti formativi”.

Il 2023 è un anno di importanti celebrazioni: ricorrono infatti i 100 anni dell’istituzione degli Ordini degli Ingegneri, nati a seguito della Legge 1395 del 1923; i 50 anni della Consulta regionale CROIL e i 30 anni dell’Associazione libere professioni ALPL. Questi anniversari portano a fare un bilancio dell’attività svolta dai Professionisti in genere e dagli Ingegneri in particolare a beneficio del Paese.

Lo sguardo ora è puntato sul presente e sul futuro, che si preannunciano ricchi di novità. “Ora dobbiamo rivolgerci ai principali temi che riguarderanno e condizioneranno il nostro settore e tutto il settore dell’economia e della società nei prossimi anni – ha proseguito il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri -. Penso nello specifico all’attuazione dei progetti del ‘Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza‘ (PNRR), giunto ad una fase cruciale, oltre alle novità introdotte dal nuovo ‘Codice dei contratti pubblici’, alle Direttive europee sull’efficientamento energetico ‘Case green‘, nuove sfide che gli ingegneri sapranno certamente affrontare rinnovandosi e adattandosi ai tempi come hanno sempre fatto”.

Un clima di positività che si respira anche a livello regionale, come ha sottolineato nel suo intervento Massimiliano De Rose, nuovo presidente della Consulta regionale, che nel 2023 compie 50 anni dall’istituzione.

L’Ordine degli Ingegneri di Lecco è pronto a raccogliere le nuove sfide, forte di una presenza sempre maggiore sul territorio, al fianco di professionisti e aziende. Attualmente sono 1.062, di cui 990 iscritti alla sezione A (laureati quinquennali) e 72 alla sezione B (laureati triennali), con una netta prevalenza maschile: le donne ingegnere sono solo il 17% del totale. Fra questi 1.062 iscritti figurano anche 36 nuovi ingegneri e i 2 nuovi ‘senatori‘, ossia gli ingegneri che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di iscrizione all’ordine, premiati oggi con la consegna della medaglia d’oro. Il prestigioso riconoscimento quest’anno viene conferito a Vittorio Addis e a Fernando de’ Flumeri.

Al termine dell’assemblea, dopo i saluti del professor Matteo Colombo a nome della direzione del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e del prorettore Manuela Grecchi, spazio al convegno ‘Ponte di Paderno d’Adda: Vita e progetto di un capolavoro ingegneristico‘. Relatore d’eccezione è stato l’ingegner Vincent Krayenbuhl, pronipote e custode degli archivi del progettista del Ponte di San Michele, l’ingegner Jules Rothlisberger, che ha raccontato le tappe fondamentali del suo percorso di formazione e della sua carriera.