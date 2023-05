Lecco. Polizia Locale, retribuzione e ferie: la Uil vince la vertenza

La Corte di Appello conferma la sentenza in primo grado sulla vertenza aperta dalla UIL FpL

“Agli agenti deve essere corrisposta la stessa retribuzione anche durante le ferie. Questa sentenza è un precedente importante anche fuori da Lecco”

LECCO – “La decisione della Corte d’Appello di Milano di confermare la sentenza di primo grado garantisce e statuisce che agli Agenti della Polizia Locale del Comune di Lecco, deve essere corrisposta la stessa retribuzione durante le ferie”.

Così Massimo Coppia, segretario della UIL Fpl del Lario e Brianza, plaude al verdetto del tribunale sulla vertenza aperta dal sindacato contro il Comune di Lecco

“Questa sentenza rappresenta uno straordinario precedente per tutta Italia, in quanto potrà essere applicata anche in altri casi simili a quello del Comune di Lecco – prosegue Coppia – La decisione della Corte d’Appello di Milano è un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella promozione del benessere dei dipendenti. La Segreteria Uil Fpl continuerà a lavorare per garantire la piena tutela dei diritti dei lavoratori in tutte le circostanze. Qualsiasi iscritta/o che desideri far valere il proprio diritto alla stessa retribuzione durante le ferie potrà contare sul supporto e l’assistenza della Segreteria Uil Fpl del Lario e Brianza, per la presentazione del ricorso e, per la conciliazione delle parti in causa”.

“L’obiettivo della Segreteria Uil Fpl del Lario e Brianza – aggiunge – è quello di garantire la piena tutela dei diritti dei lavoratori e di assicurare che i diritti dei dipendenti vengano rispettati in tutte le circostanze”.