Lecco, premiate 17 “attività storiche” da Regione Lombardia

Ecco le attività storiche della provincia di Lecco premiate per i loro oltre 40 anni di impegno e tradizione

Il sottosegretario Mauro Piazza: “Valorizziamo chi resiste e innova con radici solide”

MILANO – Il cuore pulsante del commercio locale continua a battere con forza nella provincia di Lecco. Diciassette nuove attività, tra botteghe artigiane, negozi e locali storici, hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Attività Storica e di Tradizione” da Regione Lombardia, un titolo che premia la costanza, la passione e la capacità di rinnovarsi senza tradire le proprie radici.

“Regione Lombardia ha conferito il prestigioso riconoscimento di ‘Attività Storica e di Tradizione’ a 17 nuove realtà della provincia di Lecco, di cui 5 solo nel capoluogo, che da almeno quarant’anni operano con continuità e dedizione sul territorio”, ha dichiarato con soddisfazione Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza della Regione, da sempre attento alle dinamiche economiche locali.

L’annuncio è stato diffuso oggi, mercoledì, e porta con sé l’identità profonda di una comunità che, tra vetrine e laboratori, ha saputo costruire un legame duraturo con il proprio territorio. Tra le botteghe artigiane storiche premiate ci sono realtà come Molino Ermanno di Missaglia, Garden Flor di Lavezzari Michele a Galbiate, Sci d’Oro di Zanchi Orietta a Colico e la Cartoleria La Bottega di Pegth di Pirretti Patrizia a Barzio.

Le tre insegne rientrate tra i locali storici sono il Bar Brick B&T SAS di Riva Massimo a Lecco, la suggestiva Baia di Parè S.A.S. di Tentori Luca e C. a Valmadrera e il Salvatore Carito, sempre a Lecco, luoghi che per molti cittadini rappresentano tappe di quotidianità e memoria.

Ben dieci, invece, i negozi storici che hanno ottenuto il riconoscimento: dalla Farmacia Zanaboni del Dott. Lino Zanaboni & C. S.N.C. a Sirone, alla Farmacia Imperatori S.R.L. di Valmadrera, passando per l’Emporio Magni di Magni Rita Monica a Introbio, Mandelli Alimentari di Ivan Mandelli a Imbersago, la raffinata Stefy Chic di Turati Stefania a Costa Masnaga, e Boomerang di Rusconi Michela, che da anni fa tendenza a Valmadrera. Spiccano anche nomi storici del capoluogo come la Ditta Luigi Azzoni S.A.S. del Dott. Giulio Azzoni e C., la Salumeria Filet di Butti Christian, e Equipe Visconti SNC di Visconti Vincenzo e Nicoletta, oltre alla dinamica È Luce S.R.L., anch’essa con sede a Valmadrera.

“Si tratta di piccole e grandi imprese, spesso familiari, che incarnano il valore della tradizione, della dedizione al lavoro e della capacità di innovarsi restando fedeli alla propria identità – ha proseguito Piazza – Queste imprese continuano a essere un punto di riferimento per intere generazioni di lecchesi. In un momento in cui le nostre città rischiano l’impoverimento commerciale e la perdita di identità, rappresentano un esempio concreto di radicamento”.

A margine dell’annuncio, il Sottosegretario ha voluto esprimere un sentito ringraziamento all’Assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi: “Ringrazio l’Assessore Guidesi per aver sostenuto l’importanza di queste realtà, che con il loro lavoro quotidiano fanno grande la nostra provincia, diventando veri e propri luoghi di memoria, incontro e identità”.

In un’epoca segnata da rapidi cambiamenti e globalizzazione, queste 17 attività storiche lecchesi continuano a custodire saperi, gesti e relazioni che rappresentano molto più di una semplice insegna: sono un patrimonio vivo di identità locale.