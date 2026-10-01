Lecco, riapre il Caffè Unione: nuova gestione per lo storico locale

LECCO – Il Caffè Unione riapre e lo fa con una nuova gestione, restituendo alla città uno dei suoi locali storici. A raccogliere il testimone è Sergio Zappella, nuovo titolare, che porta con sé numerose esperienze maturate nel settore, anche nel mondo della ristorazione.

La riapertura è avvenuta ieri, mercoledì, riportando attività e presenza in uno spazio che per generazioni di lecchesi ha rappresentato un punto di riferimento nel cuore della città. Un’attività che riparte, dopo una chiusura che aveva fatto temere la fine di una lunga storia, è sempre un fatto positivo per una città: significa che un luogo conosciuto torna a vivere e a essere parte della quotidianità urbana.

Il Caffè Unione si trova all’angolo tra via Roma e Piazza Garibaldi, in pieno centro a Lecco, e vanta una storia che affonda le proprie radici alla fine dell’Ottocento. Il locale, aperto da circa 140 anni, è stato nel tempo gestito da diverse persone, mantenendo però il proprio nome e una riconoscibilità rimasta legata alla memoria cittadina.

Tra i precedenti proprietari figura Battista Colombo, che nel 1927 era alla guida del locale, come testimonia una vecchia insegna dell’epoca. Dal 1983, invece, il Caffè Unione era gestito dai fratelli Luigi Nazzari e Mirca Nazzari, protagonisti degli ultimi decenni della storia del bar.

Lo scorso gennaio i titolari avevano annunciato la chiusura dell’attività, arrivata dopo oltre quarant’anni di gestione. “Siamo cresciuti dietro il bancone e ora lasciamo dopo tanti anni ricchi di soddisfazioni”, aveva spiegato Luigi Nazzari, ricordando il rapporto costruito negli anni con la clientela e con le persone che avevano lavorato nel locale.

Ora quella storia non si interrompe. Con l’arrivo di Sergio Zappella, il Caffè Unione torna infatti ad avere una gestione e riprende la propria attività, mantenendo il nome storico del locale e la sua collocazione nel centro cittadino.

Il passaggio di gestione rappresenta quindi una nuova pagina per uno dei locali più conosciuti di Lecco: una storia lunga oltre un secolo che, anziché chiudersi definitivamente, riparte con un nuovo titolare.