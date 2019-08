Lecco. Saldi: bene il finale di stagione, grazie anche ai turisti

Bilancio positivo per gli sconti estivi nei negozi del capoluogo

LECCO – Ultimi giorni per approfittare delle occasioni tra le vetrine del centro: i saldi estivi sono agli sgoccioli e si concluderanno il prossimo martedì, 3 settembre.

E se la ‘caccia all’affare’ è ancora aperta, i commercianti possono brindare ad una stagione di acquisti che si sta chiudendo positivamente.

“In linea di massima è andata bene – spiega Oscar Riva, presidente di Federmoda Confcommercio Lecco – è una stagione che si è aperta tardi, a causa del meteo decisamente poco favorevole di aprile e maggio, in quei mesi il lavoro non è decollato. Gli acquisti veri sono iniziati a luglio quando il caldo ha fatto finalmente capolino insieme all’estate”.

Luglio e agosto sono stati i mesi ‘clou’ per le compere dei lecchesi e non solo: “Abbiamo notato un deciso aumento di turisti e una città affollata anche in agosto, soprattutto di giorno”.

“Non è una novità di quest’anno, è un trend degli ultimi quattro anni – aggiunge Alberto Riva, direttore di Confcommercio – durante le ultime estati, ad agosto, non abbiamo più assistito alla chiusura selvaggia delle attività in centro, quasi tutti restano aperti proprio per il passaggio di turisti”

Il periodo dei saldi ha dato ‘ossigeno’ ad un settore ancora in difficoltà:

“Se le attività che operano nei servizi stanno andando bene, il commercio soffre ancora – prosegue Riva – è difficile oggi fare una previsione dei prossimi mesi. Molto dipenderà anche dal nuovo governo che ci auguriamo riesca a disinnescare l’aumento dell’Iva, se ciò non succedesse il rischio è quello di un calo dei consumi e di una penalizzazione ulteriore per le aziende”.