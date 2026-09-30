Lecco Talent Lab, giovani alla scoperta dell’impresa in montagna: uscita al Mulino Gervasoni

Sabato 3 ottobre l’uscita sul campo a Baresi di Roncobello per conoscere da vicino la gestione e la valorizzazione di un Bene FAI

L’iniziativa gratuita è rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni della provincia di Lecco e prevede un massimo di 15 partecipanti

LECCO – Una giornata sul campo per capire come si gestisce e si valorizza un bene di montagna, confrontandosi direttamente con chi se ne occupa ogni giorno. Torna Lecco Talent Lab, il percorso di formazione gratuita rivolto ai giovani interessati a conoscere da vicino le opportunità dell’imprenditorialità nei territori montani, con un nuovo appuntamento in programma sabato 3 ottobre.

La destinazione sarà il Mulino Gervasoni, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano situato a Baresi, frazione di Roncobello, in provincia di Bergamo. L’incontro, dal titolo “Gestire un Bene FAI di montagna: il Mulino Gervasoni”, permetterà ai partecipanti di conoscere la storia, gli spazi e le strutture del mulino e di approfondire il lavoro che oggi ne consente la valorizzazione e la fruizione.

Durante la visita sarà possibile approfondire come e quando il Mulino Gervasoni è entrato a far parte dei beni del FAI, quali criteri hanno portato alla sua scelta e quali modelli organizzativi ne permettono oggi la gestione. Un’esperienza diretta, a contatto con chi quotidianamente si occupa del bene, per conoscere da un punto di vista concreto anche le opportunità e le sfide del lavoro in montagna.

Il Mulino Gervasoni è una testimonianza della cultura materiale delle Prealpi Orobiche: ancora funzionante, risale al XVII secolo e nel corso della sua storia è stato anche forno, casera e bottega di fabbro.

Il ritrovo è fissato alle 10 in via Oro 19 a Baresi, da dove i partecipanti raggiungeranno insieme il mulino percorrendo un breve tratto a piedi. Alle 10.30 inizierà la presentazione del bene, seguita da un momento di confronto, discussione e domande. Per l’uscita sono consigliate scarpe comode con suola in gomma e antiscivolo.

Lecco Talent Lab è un laboratorio di idee e opportunità rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni della provincia di Lecco. Il percorso formativo gratuito propone tre appuntamenti legati al turismo montano, dedicati all’agro-allevamento, al turismo e alla cultura in montagna, attraverso esperienze di autoimprenditorialità nell’ambito del turismo e dell’economia di montagna. La visita al Mulino Gervasoni si inserisce proprio nel filone dedicato alla cultura in montagna e ai beni FAI nei luoghi montani del Nord Italia.

Il progetto nasce nell’ambito del bando “Giovani e Imprese” – II edizione ed è promosso dal Comune di Lecco insieme ai Comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario, in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco. Incontri di formazione e orientamento ed esperienze sul campo puntano a mostrare come possano svilupparsi idee imprenditoriali sostenibili in montagna, attraverso il confronto con chi ha scelto di vivere e lavorare sul territorio.

L’iniziativa si rivolge a studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, universitari, giovani disoccupati o alla ricerca di nuove opportunità lavorative. L’appuntamento del 3 ottobre è a numero chiuso, con un massimo di 15 partecipanti.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria attraverso l’apposito modulo online.