Lecco, teleriscaldamento: aggiornamento lavori

Il cantiere prosegue lungo via Baracca e corso Martiri

Nei prossimi mesi si lavorerà su via Appiani e via Pizzi e in contemporanea via Trieste e via Aspromonte

LECCO – A Lecco, proseguono simultaneamente le opere di posa della rete del teleriscaldamento lungo via Baracca e corso Martiri della Liberazione.

Su Corso Martiri della Liberazione resta attivo sino al 20 aprile il senso unico di marcia in direzione di piazza Manzoni da via Appiani. A partire da lunedì 8 aprile il senso unico di marcia si estenderà fino al civico 48 su Corso Martiri della Liberazione.

“Dalla metà di aprile – fanno sapere da Acinque – un nuovo lotto di scavi impegnerà piazza Mazzini nel tratto da via Cattaneo a Piazza Manzoni, per poi continuare in Piazza Manzoni e nel Controviale di Viale Dante andando a raccordarsi con la rete già posata nell’estate scorsa all’altezza di Via Cairoli”.

In via Baracca le opere sono in fase di ultimazione, in settimana sarà ripristinato il doppio senso di marcia. Successivamente si procederà con la posa della rete in Via Tito Speri, sulla quale verrà mantenuto il doppio senso di marcia.

A seguire, nei prossimi mesi, le attività proseguiranno su due versanti: da un lato si svilupperanno su via Appiani e via Pizzi al fine di completare il collegamento con quanto già posato su via Amendola; dall’altro interesseranno via Trieste, via Aspromonte e via Caprera fino a via Leonardo da Vinci.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it.