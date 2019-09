Lecco100 compie 10 anni: aperte le iscrizioni per il nuovo master

Master gratuito di Lecco100 per giovani talenti, aperte le iscrizioni alla decima edizione

Belgeri: “17 docenti, 30 manager e imprenditori al servizio dei ragazzi”

LECCO – Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2020 del Master comportamentale di management di Lecco100.

Una edizione speciale, visto che quella in partenza a febbraio sarà la decima, come ricorda il presidente di Lecco100, l’imprenditore e ideatore del percorso Angelo Belgeri: “In questi anni abbiamo continuato ad allargare la rete, a modificare il percorso del master e a introdurre novità sempre proiettandoci in avanti. E sono già passati 10 anni! Oggi possiamo contare su 17 docenti e negli anni se ne sono avvicendati una trentina: trainer e imprenditori motivati e competenti, capaci di incidere profondamente nel rapporto con i ragazzi. E abbiamo una trentina di manager e imprenditori che portano con generosa attenzione le loro testimonianze in aula. Incontrano i ragazzi, si confrontano con loro... I loro contributi sono un concentrato di valori, etica, sogni, successi ma anche sconfitte, di visioni, di modi di pensare”.

“In questi anni – prosegue – abbiamo incontrato tantissimi ragazzi che hanno voluto fidarsi di noi e che hanno fatto un pezzo di strada con noi. Decine e decine di volti, di storie, di passioni, di scelte, di voglia di crescere, di imparare a utilizzare al meglio i propri talenti. I ragazzi hanno conoscenze fresche, hanno un modo di pensare, di decidere, di vivere che è un continuo sollecitarci e spronarci a reinterpretare il master rendendo veramente efficace”.

Tutti i giovani interessati al Master gratuito di Lecco100 (durata 5 mesi: da febbraio a giugno 2020) possono inviare il proprio curriculum vitae a info@lecco100.it. I responsabili dell’associazione Lecco100 prenderanno contatto con i candidati per un colloquio conoscitivo e per un’eventuale selezione.