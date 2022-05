Lecco100, consegnati gli attestati ai partecipanti al Master 2022

Valorizzare i giovani talenti offrendo un percorso gratuito di formazione fatto di esperienze e incontri

LECCO – Sono stati consegnati venerdì scorso, 29 aprile, gli attestati di partecipazioni agli iscritti alla dodicesima edizione del Master comportamentale di management, organizzato da Lecco100 con la volontà di valorizzare i giovani talenti offrendo loro un percorso gratuito di formazione fatto di esperienze e incontri. Alla breve cerimonia – svoltasi nella sede di Confcommercio Lecco al termine della presentazione delle tesine dei corsisti – hanno partecipato il presidente di Lecco100, Angelo Belgeri, il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, e il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni; presenti anche due “pilastri” di Lecco100 come Alessio Sperlinga e Angelo Cortesi.

“Il nostro obiettivo è quello di riuscire a offrire ogni anno qualcosa che permetta ai giovani di migliorarsi e di utilizzare al meglio le proprie carte – ha evidenziato il presidente Belgeri – Ci fa piacere coinvolgere ogni volta persone diverse e autorevoli. Sono tanti gli aspetti che abbiamo toccato e ne aggiungo uno che abbiamo solo sfiorato in questi mesi ma che è fondamentale: la gestione dell’errore. Bisogna essere consapevoli di questa possibilità e non viverla come una sconfitta. Pensiamo all’errore in ambito sportivo ovvero il limite a cui si è arrivati: a partire da questo punto, bisogna lavorare e crescere per andare avanti e diventare più forti”.

“Tanti che hanno preso parte al Master prima di voi, oggi ricoprono ruoli importanti e ricordano con piacere questo percorso: è un bel trampolino formativo capace di coinvolgere gli imprenditori come testimonial concreti – ha aggiunto il presidente Peccati -. Mi auguro che siate orgogliosi di avere partecipato alla proposta di Lecco100”.

“Questa modalità didattica così interattiva ed esperienziale, con tanti testimonial e un approccio multidisciplinare, sta dando molto a chi partecipa e vi apre molte strade – ha spiegato il sindaco Gattinoni – Questo Master è unico: vi chiedo di impegnarvi anche per restituire al territorio parte di quanto avete ricevuto, all’insegna di una “circolarità sociale” in cui come sindaco credo molto”.

Gli attestati del Master 2022, iniziato a febbraio e svoltosi online come nelle edizioni 2020 e 2021, sono stati consegnati a Michele Brambilla, Lorenzo Canella, Natan Fumagalli e Leonardo Nasazzi.