L’iniziativa di Confindustria Lecco e Sondrio

Appuntamento il 13 marzo a Lecco, in videoconferenza con la sede di Sondrio.

LECCO – Dalle agevolazioni per le imprese alle imposte dirette, dalla fatturazione elettronica al diritto societario: sono numerose le novità in materia di disposizioni fiscali previste per le imprese contenute nella Legge di Bilancio 2019.

Per le aziende Associate che vogliono mantenersi aggiornate, l’appuntamento è fissato per mercoledì 13 marzo alle 10.00 – presso la sede di Lecco di Confindustria Lecco e Sondrio, in videoconferenza con quella di Sondrio – con l’incontro organizzato dall’Associazione sul tema Legge di bilancio: novità fiscali per le imprese.

Ad offrire un quadro riepilogativo, entrando nel merito dei diversi aspetti, saranno il Vicedirettore di Confindustria Lecco e Sondrio Rodolfo Stropeni, con il Funzionario dell’Associazione Silvia Pepe, oltre ai Dottori Commercialisti Giorgio Corti e Francesco Merlo.

Nel dettaglio, questi i temi all’ordine del giorno: le novità in materia di agevolazioni per le imprese – tassazione agevolata sugli utili reinvestiti (Mini-IRES) e abrogazione ACE, proroga iperammortamento, credito d’imposta R&S, proroga bonus formazione 4.0, investimenti in start-up innovative, agevolazioni potenziate – le novità in materia di imposte dirette e IRAP – rivalutazione beni d’impresa, rivalutazione di partecipazioni e terreni, riporto delle perdite per i soggetti Irpef e abrogazione Iri, deducibilità IMU immobili strumentali.

A questi si aggiungerà il quadro delle ultime novità sulla fatturazione elettronica e in materia di diritto societario.