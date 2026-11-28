La rassegna culturale di Confindustria Lecco e Sondrio propone un incontro con Stefano Quintarelli ed Emil Abirascid

Appuntamento martedì 1 dicembre alle ore 18.30 nell’auditorium Plinio Agostoni presso la sede di via Caprera a Lecco

LECCO – Martedì 1° dicembre è in calendario un nuovo appuntamento della rassegna Libri Liberi con la serata dedicata a “La bolla dell’intelligenza artificiale – Tecnologia, mercato e nuove prospettive”, pubblicazione che propone una lettura dei risvolti economici, sociali e politici legati al fenomeno dirompente dell’AI, all’intersezione tra tecnologia, mercato e regolamentazione.

Gli Autori Stefano Quintarelli, Esperto di alto livello su IA della Commissione UE, ed Emil Abirascid, Fondatore e Direttore StartupBusiness, saranno protagonisti della presentazione introdotti dal Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari.

Stefano Quintarelli è informatico, imprenditore seriale ed ex docente di sistemi informativi, servizi di rete e sicurezza. Fondatore di I.NET, il primo ISP italiano e il primo unicorno italiano di Internet. È stato deputato nella XVII legislatura, membro del Gruppo di Esperti di Alto Livello sull’Intelligenza Artificiale della Commissione Europea, presidente del Comitato di indirizzo dell’Agenzia per l’Italia Digitale, presidente del Gruppo consultivo sulle tecnologie avanzate per UN (CEFACT), membro del Leadership Council del Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN). E’ esperto in materia di nuove tecnologie e Internet per il Dipartimento per la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Senior Advisor di CEPS – Centre for European Policy Studies. È General Partner del Fondo di Venture Capital Rialto.

Emil Abirascid, giornalista, è fondatore e direttore di StartupBusiness, il primo magazine sull’ecosistema startup e innovazione italiano e co-fondatore di Designtech, l’hub di innovazione che avvicina il mondo del design con quello della tecnologia. Advisor di Austrian Business Agency, Fondazione Symbola, insegna alla Domus Academy e partecipa regolarmente a incontri, convegni, conferenze dedicate all’ecosistema dell’innovazione.

L’incontro – che si terrà alle ore 18.30 presso la Confindustria Lecco e Sondrio nell’auditorium Plinio Agostoni (via Caprera 4 a Lecco) – è a ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Per riservare il posto: www.libriliberi.it.