L’imprenditore Paolo Agnelli al Poli di Lecco per presentare “Oro Grigio”

Appuntamento questa sera, mercoledì, alle 18 al Politecnico di Lecco

Paolo Agnelli, industriale di terza generazione, presenterà il suo libro intitolato “Oro grigio – I signori dell’alluminio”

LECCO – Paolo Agnelli ospite del Politecnico di Milano Polo Territoriale di Lecco per presentare il suo libro “Oro Grigio – I signori dell’alluminio” (Edizioni Solferino). L’appuntamento è per oggi, mercoledì 8 giugno, alle 18 presso l’Aula BO.1.

Il volume racconta una storia cominciata in Montenegro nei primi anni del Novecento, con una formula scritta in un foglietto che uno zingaro diede a Baldassarre Agnelli per ringraziarlo di aver cesellato gli orecchini che aveva donato alla figlia, come regalo di nozze.

La storia è quella del gruppo Agnelli di Bergamo, la formula di quel foglietto misterioso è quella per saldare l’alluminio. Rientrato in Italia, Baldassarre Agnelli affinò la formula nella piccola officina che oggi è un’azienda leader mondiale, e lavora sessantamila tonnellate di alluminio all’anno.

E proprio questa storia verrà raccontata oggi dal nipote Paolo all’incontro moderato dal giornalista Gianluca Morassi per parlare non solo del libro, ma anche dei rapporti tra piccole imprese e università, e sulle nuove applicazioni dell’alluminio. Un materiale che, grazie a tecnologia e innovazioni, è utilizzato in un numero crescente di produzioni, si pensi alle auto o alle energie rinnovabili.

Sugli stessi argomenti si svilupperà la tavola rotonda coordinata da Pierangelo Marucco, e alla quale parteciperanno: Paolo Agnelli, Manuela Ghielmetti, responsabile gestionale del Politecnico di Lecco, Marco Bosisio, general manager A.t.i.e. Uno informatica, Riccardo Addis, amministratore delegato di Spazio Tecnico.

L’incontro prevede la partecipazione del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, di Vico Valassi, presidente di UniverLecco, di Andrea Rovatti, presidente di Adi Lombardia e del consigliere regionale Mauro Piazza.