Linee Lecco, parola ai sindacati: “Attendiamo un confronto con sindaco e Prefetto”

L’appello delle segreterie provinciali di CISL, UILT e CGIL

“Solo con un dialogo costruttivo si potrà mettere la parola fine alle polemiche di questi giorni”

LECCO – “In questi giorni si è molto parlato e scritto sullo stato economico e gestionale di Linee Lecco da parte di politici di maggioranza, minoranza oltre che dal sindacato CGIL. Noi, CISL UILT e UGLT, abbiamo scelto una strada diversa, senza apparire ma cercando un confronto con la Direzione di Linee Lecco, con la quale non abbiamo mai smesso di confrontarci, con il sindaco di Lecco (Mauro Gattinoni, ndr) e il Prefetto (Sergio Pomponio, ndr). Questo per non alimentare inutili e sterili polemiche volte solo a creare un clima pesante che lede sia i lavoratori che l’Azienda”.

Torna in primo piano la questione Linee Lecco: a riportarla alla ribalta le segreterie provinciali dei sindacati CISL, UILT e UGTL dopo la recente approvazione del Bilancio Consuntivo 2023 e la costruzione della palazzina abusa nell’area ex Piccola.

“Riteniamo che Linee Lecco in questi anni ha svolto per il Comune di Lecco molteplici e importati attività tra cui:

“Ti Porto io” – Abbonamento gratuito Under 19 residenti a Lecco;

Aggiornamento tecnologico aree parcheggio;

lntroduzione nuovi mezzi ecologici;

Miglioramento del servizio da turismo con investimenti sui mezzi;

Rafforzamento Linee:

Accademy per la Formazione Nuovi Conducenti di Linea;

Linee Lecco è fatta di persone che tutti i giorni, con la loro professionalità ed impegno, lavorano per erogare alla cittadinanza un servizio di mobilità integrato”.

“Sicuramente comprendiamo che la situazione non sia semplice – riferiscono le segreterie provinciali – ma siamo anche consapevoli che è possibile trovare soluzioni condivise e funzionali tramite il dialogo tra le parti. A tale riguardo già a marzo abbiamo richiesto un incontro con il sindaco di Lecco per il quale, nonostante un rinnovo della richiesta di incontro nel mese di giugno includendo anche il Prefetto di Lecco, non abbiamo ancora avuto risposta”.

CISL, UILT e UGTL restano in fiduciosa attesa di potersi interloquire con entrambi: “Confidiamo al più presto, di poter confrontarci con il Socio e con il Prefetto in quanto crediamo fermamente che, solo con dialogo costruttivo volto alla risoluzione dei problemi si potrà mettere la parola fine alle polemiche emerse in questi giorni”.