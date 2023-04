“L’Italia del buon bere”: 4 serate a maggio in Confcommercio Lecco

Iscrizioni entro il 26 aprile: rimborso del 50% per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali

Un viaggio per l’Italia alla scoperta dei vini che hanno fatto grande il nostro Paese

LECCO – Un viaggio per l’Italia alla scoperta dei vini che hanno fatto grande il nostro Paese dal punto di vista enologico. E’ questa la proposta firmata Cat Unione Lecco, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, e rivolta a tutti gli appassionati che vogliono ampliare le proprie conoscenze. Il corso si terrà il giovedì dalle ore 18 alle ore 21, presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco, nelle seguenti date: 4-11-18-25 maggio. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 26 aprile.

Durante ogni serata si potranno degustare 4 calici, tra nomi noti e piccole chicche, per scoprirne insieme le peculiarità e le qualità. Il programma affronterà i seguenti argomenti: l’Italia una nazione enologicamente unica!; la tradizione dei rossi del Nord Italia; i grandi bianchi del Nord-Est; la fama dei calici toscani: moda o realtà?; i calici della viticoltura eroica; il mare nel bicchiere; i vini del sud: tra potenza ed eleganza; i sorsi che non aspetti… e che non dimenticherai.

Per informazioni e iscrizioni (rimborsate al 50% per le aziende regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo) è possibile contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.