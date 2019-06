Lo staff dell’Nh Hotel al lavoro per ripulire le sponde dell’Adda

Attività di slow plodding per lo staff dell’Nh Hotel

“Un modo per essere più vicini al senso civico della città”

LECCO – In occasione della settimana del volontariato (Corporate volunteering week “Together With Love”) organizzato dalla compagnia Nh Hotel group part of Minor Hotels, anche una parte dello staff Nh Lecco Pontevecchio è sceso in campo.

Insieme al direttore Michael Redolfi, lo staff, sempre attento al bene comune, al risparmio energetico, al volontariato, al rispetto per l’ambiente, ha pensato all’attività di slow plodding.

“Partendo dal nostro hotel, per essere anche più vicini al senso civico della città, abbiamo percorso parte del lungo lago, zona Pescarenico e zona Garlate, ripulendo le sponde dell’Adda. Siamo disponibili ad essere di supporto in qualsiasi altra occasione, chissà la prossima volta magari si uniscono anche i colleghi di settore, lanciamo la sfida!”