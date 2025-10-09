Lombardia al TTG 2025: turismo, eccellenze e Milano-Cortina 2026

Innovazione, tradizione e grandi eventi: la strategia turistica lombarda in fiera a Rimini

Assessore Mazzali: “Raccontiamo la vitalità dei territori di una regione che cresce e sorprende”

RIMINI – La Lombardia è protagonista al TTG Travel Experience 2025, la principale fiera italiana dedicata al turismo internazionale, in corso al quartiere fieristico di Rimini fino al 10 ottobre. Per tre giorni, l’evento riunisce tutti i protagonisti della filiera turistica, tour operator, agenzie, enti del turismo, compagnie aeree, strutture ricettive e aziende tecnologiche, per tracciare le nuove rotte del settore.

Con uno stand di 350 mq e 32 coespositori, Regione Lombardia si presenta al TTG Travel Experience con un’offerta rinnovata e una visione chiara: valorizzare le aree interne, promuovere il turismo golfistico e dare risalto alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Lo spazio è progettato come un percorso immersivo che racconta l’essenza del Made in Lombardia, con comunicazione visiva d’impatto, aree B2B e spazi dedicati a eventi e ospiti speciali. Dai prodotti enogastronomici alle eccellenze artigianali, ogni dettaglio celebra il territorio e la sua identità. Il progetto è realizzato in collaborazione con ERSAF, Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste

A fare gli onori di casa nello spazio lombardo è stata l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Barbara Mazzali.

“La Lombardia – ha spiegato Mazzali – arriva al TTG con un messaggio chiaro e ambizioso: promuovere il turismo tutto l’anno, in ogni angolo della regione. Uniamo innovazione e tradizione, grandi eventi e nuove esperienze, luoghi iconici e territori ancora da scoprire. Il nostro obiettivo è raccontare una Lombardia viva e dinamica, capace di sorprendere grazie ai suoi imprenditori straordinari e alle comunità uniche che ne animano il territorio”.

“Nel 2024 – ha sottolineato Mazzali – abbiamo superato i 53,5 milioni di pernottamenti ufficiali, superando i 55 milioni stimati includendo quelli non rilevati, con una quota del 67% di presenze internazionali. Un risultato che segna un +26,1% rispetto al record storico del 2019, confermando il trend di crescita della Lombardia”.

Anche il 2025 prosegue sulla stessa traiettoria positiva: “Nei primi cinque mesi dell’anno – ha aggiunto Mazzali – abbiamo registrato 19,7 milioni di presenze, con un incremento del 6,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Per l’estate stimiamo oltre 25 milioni di pernottamenti, con quasi il 75% di turisti stranieri. In un contesto globale complesso, la Lombardia si conferma solida, attrattiva e resiliente”.

Tra le novità presentate spicca il progetto “Valle d’Intelvi: il balcone verde tra laghi e vette”, promosso dall’Associazione Valle Intelvi Turismo. Un video emozionale ne racconta la bellezza, mostrando questa perla incastonata tra Lago di Como e Lago Ceresio, al confine tra Italia e Svizzera.

“La Lombardia deve essere scoperta anche da nuove prospettive – ha spiegato Mazzali – come quelle offerte da territori come la Val d’Intelvi. Il nostro obiettivo è destagionalizzare i flussi e valorizzare le aree meno conosciute, un patrimonio unico per le comunità locali e un’occasione concreta per il turismo sostenibile. Le aree interne della Lombardia registrano oggi numeri turistici persino superiori a quelli delle città capoluogo, un dato che conferma l’efficacia della nostra strategia: il racconto che stiamo facendo della regione funziona, distribuendo il turismo su tutto il territorio e generando valore ovunque, non solo nelle mete più iconiche”.

Un altro pilastro dell’offerta lombarda è il turismo golfistico, promosso attraverso il progetto “Open Horizons – Lombardia Capitale del Golf”, realizzato in collaborazione con Assolombarda e la Federazione Italiana Golf (FIG).

“Con oltre 70 campi da golf immersi in scenari mozzafiato, dalla Franciacorta alla Brianza, dal Lago di Como al Garda – ha ricordato l’assessore – la Lombardia si conferma tra le destinazioni golfistiche più complete d’Europa. Ma offriamo molto più di uno sport: resort di lusso, accoglienza d’eccellenza ed esperienze esclusive. L’obiettivo del progetto è creare un ecosistema integrato pubblico-privato, capace di generare valore economico, occupazionale e reputazionale per l’intero territorio lombardo”.

Al TTG, uno sguardo particolare è stato dedicato a Milano-Cortina 2026, con il panel “La Valtellina verso i Giochi”, organizzato in collaborazione con APF Valtellina, Livigno Next e QC Terme, alla presenza di rappresentanti istituzionali di Bormio e Livigno.

“Le Olimpiadi non saranno solo un evento sportivo – ha sottolineato Mazzali – ma un’occasione straordinaria per raccontare il territorio e il turismo lombardo. Si prevede un aumento dei flussi turistici tra il +15% e il +60% nel post-Giochi. Sono già stati stanziati 434 milioni di euro per infrastrutture, oltre a progetti simbolici come ‘Cuori Olimpici’, un itinerario di eventi e installazioni che attraversa tutte le 12 province lombarde”.

Con 3.500 atleti provenienti da 93 Paesi, i Giochi rappresentano una vetrina globale: “Milano sarà la porta d’ingresso, la Valtellina il cuore delle gare, ma sarà tutta la Lombardia, con moda, design, natura e accoglienza, a salire sul podio del turismo internazionale” ha concluso Mazzali.

La partecipazione della Lombardia al TTG è arricchita da una serie di eventi tematici che valorizzano le molteplici anime del turismo regionale. Tra gli appuntamenti in evidenza, allo stand lombardo si è tenuto l’incontro con il Ministro del Turismo dello Stato del Jalisco (Messico), Michele Friedman.

Oggi, giovedì 9 ottobre, il programma prevede un focus su “Un Turismo per Tutti”, iniziativa dedicata all’accessibilità promossa dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, in collaborazione con le Province di Pavia e Sondrio.

In contemporanea, spazio anche a “Artigiani 4.0”, a cura di Upskill 4.0, che esplora come l’alto artigianato lombardo, unendo tradizione e innovazione, possa diventare protagonista dell’offerta turistica regionale.

Venerdì 10 ottobre, tra gli appuntamenti in programma, ci sarà la presentazione del progetto “Vivi la natura e la storia della Via Carolingia”, il cammino religioso che attraversa 23 comuni e 230 km nel mantovano, da Castiglione delle Stiviere a Sermide e Felonica.

Nella stessa giornata saranno protagoniste le eccellenze enogastronomiche lombarde, a cura di ERSAF, e il turismo lento e sostenibile con il progetto “Il Sentiero Italia” del CAI, che propone 60 tappe percorribili a piedi o in MTB tra montagna e pianura, toccando le province di Brescia, Bergamo, Sondrio, Lecco, Como e Varese.