Longevity: il messaggio lasciato dal convegno del Terziario Donna

La presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, Mariangela Tentori

“Importante informare, sensibilizzare e rafforzare la nostra indipendenza”

LECCO – Perché dedicare un incontro al tema della sicurezza economica delle donne? A pochi giorni dall’evento “Longevity: finanza ed empowerment femminile”, organizzato dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco lo scorso 10 marzo, la presidente del Gruppo Mariangela Tentori riassume il significato di una proposta che è piaciuta e ha riscontrato interesse nei partecipanti (donne e uomini): “In occasione dell’8 marzo abbiamo scelto di dedicare una serata a un tema cruciale: la longevity e la sicurezza economica delle donne. Perché ne abbiamo parlato? Le statistiche dicono che viviamo più a lungo, ma spesso arriviamo al momento della pensione con meno risorse economiche. Carriere più frammentate, stipendi più bassi, pause lavorative per la famiglia: tutto questo pesa sul nostro futuro finanziario. Ecco perché pianificare oggi significa garantirci libertà domani: abbiamo sempre bisogno di momenti come questo, per informare, sensibilizzare e rafforzare la nostra indipendenza”.

Poi la presidente Tentori prosegue: “Abbiamo avuto il piacere di ascoltare Veronica Fredigrada, Key Account Manager – Allianz Global Investors, che ha illustrato il concetto di longevity e il suo impatto sulle donne, e Stefania Fumagalli, consulente finanziario Allianz Bank e consigliera di Terziario Donna Confcommercio Lecco, che ci ha fornito strumenti pratici per gestire e far crescere il nostro patrimonio, dal piano di accumulo alla gestione del TFR”.

Dalla serata è emersa con forza l’importanza di un approccio personalizzato. Diverse persone presenti hanno testimoniato come sia rassicurante ricevere un supporto costante, con spiegazioni chiare, aggiornamenti tempestivi e soluzioni personalizzate. “Il futuro è anche nelle nostre mani. Negli anni, alcune leggi sono state modificate per garantire più diritti alle donne, ma la parità di genere resta ancora un traguardo da raggiungere. Per fare la differenza ci sono tre aspetti di cui tenere conto: è necessario avere la consapevolezza che la situazione attuale non è la normalità, né è immutabile; occorre diventare portatrici di cambiamento, portando avanti una nuova mentalità; è importante agire concretamente: pretendere strumenti adeguati, negoziare equità nei carichi di cura e sensibilizzare le nuove generazioni”, rimarca ancora Mariangela Tentori.

Molto soddisfatta della serata anche Stefania Fumagalli: “Nel contesto sociale in cui ci troviamo, è sicuramente importante che le donne sappiano pianificare il loro presente e il loro futuro, attraverso appunto la pianificazione finanziaria. La longevity riguarda tutti gli ambiti della vita ed è per questo che bisogna essere pronte ad affrontarla anche e soprattutto a livello economico. La pianificazione finanziaria aiuta innanzitutto a conoscere il valore delle proprie finanze e a dare loro importanza attraverso strumenti finanziari che aiutino ad ottimizzarle. Come ad esempio iniziando con un piano di accumulo e un fondo pensione, strumenti a mio avviso cardini per iniziare a costruirsi il proprio futuro. Per gli imprevisti poi si può parlare anche di polizze, come la “temporanea caso morte”, che aiuta gli eredi in caso di premorienza e la “long term care”, che fornisce una rendita vitalizia in caso di non autosufficienza. Tutti strumenti a mio avviso che vanno valutati attentamente, di persona in persona, proprio perché ognuno ha le proprie esigenze e i propri punti cruciali da tutelare. Ritengo che tutti noi abbiamo la necessità di valutare attentamente i nostri bisogni, tramite l’aiuto di un professionista, che ci fornisca gli strumenti necessari per tutelarci, proteggerci e per rivolgerci al nostro futuro serenamente”.