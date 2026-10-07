L’Ordine dei Periti Industriali di Lecco celebra il suo 30° anniversario

“Sapere, saper fare, saper far fare”: un evento per fare il punto sulla professione

Ribadire la centralità del perito nel panorama industriale lecchese e tracciare le linee per il futuro

LECCO – L’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Lecco taglia il traguardo dei trent’anni. Un anniversario storico che verrà celebrato il prossimo 16 ottobre, a partire dalle ore 14.45, presso il Politecnico di Milano – Polo regionale di Lecco. L’evento, intitolato “Sapere, saper fare, saper far fare”, rappresenta non solo un momento di festa, ma soprattutto l’occasione ideale per fare il punto sulla professione e tracciare le linee per il futuro.

Al centro della giornata ci sarà una riflessione sulla centralità del perito all’interno del dinamico panorama industriale lecchese: un professionista capace di unire competenza, trasparenza, fiducia e verifica, e di affrontare con responsabilità le sfide tecnologiche del nostro tempo.

Un programma tra riflessione e innovazione. Il pomeriggio sarà ricco di spunti e di momenti di confronto. Il cuore dell’evento sarà animato da una tavola rotonda tematica preceduta dall’intervento del Presidente Nazionale, Giovanni Esposito. A seguire, verranno presentate diverse case history che testimonieranno, attraverso esempi concreti, la capacità della professione di innovare e di guidare il cambiamento sul campo. Previsto anche un momento dedicato alle premiazioni.

“Il trentesimo anniversario è un momento importante per celebrare il passato ma anche per delineare il futuro – sottolinea il presidente dell’ordine di Lecco, Marco Giovanni Buffoni – Sono convinto che il futuro si costruisca partendo da competenze e identità, costruita da chi ci ha preceduto, e dalla capacità di leggere le esigenze di oggi e di domani”.