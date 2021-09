Love filled il nuovo brand fondato dalla lecchese Viviana Perpignano

Brand a sostegno del progetto ‘Pink is good’ di Fondazione Umberto Veronesi per la lotta ai tumori femminili

LECCO – Originaria del lecchese Viviana Perpignano, dopo varie esperienze intorno al mondo, al suo rientro a febbraio in quel ramo del lago di Como ha deciso finalmente di aprire il suo brand che ha visto la messa in chiaro nonostante le fatiche della follia pandemica.

Un’idea impiantata e coltivata per anni durante la sua vita in Norvegia, che l’hanno portata a sviluppare un brand che seguisse un‘etica nella creazione di capi d’abbigliamento e accessori.

Il brand si chiama Love filled e tutti i prodotti sono realizzati con cotone 100% organico, non ci sono colorazioni artificiali e sono interamente ricamati.

Ad affiancare Viviana nel suo progetto altre due donne: Eleonora, marchigiana, musicista artista e scrittrice, calamaio del brand, con le sue frasi arroganti irriverenti butta le sue parole sui capi come fossero pagine bianche sulle quali scrivere, e ha creato l’ecclettico alter ego di Annita lollo che vuole rappresentare il collettivo femminile in ogni sua forma e cicatrice e vestirle con le sue parole.

La mano sapiente che ricama i capi invece è tutta pugliese, Fabiola Montinaro il fiore all’occhiello del brand.

Fabiola infatti ricama a Macchina ogni singolo capo e lo rende unico. Non essendo fatti in serie presentano una diversità impercettibile tra loro, un punto diverso un filo più aperto, un millimetro più grande o un millimetro più piccolo questo rende i capi love filled unici tra loro.

Il filo etico della sostenibilità e di prodotto naturale abbraccia a pieno il concetto di handmade, poiché il brand non segue un processo industriale, i capi vengono ricamati da una ricamatrice esperta, le etichette vengono cucite a mano ei loro indumenti non vengono prodotti in serie.

L’ecosostenibilità del prodotto si estende anche al loro packaging che non fa utilizzo di imballi di plastica, o materiali non riciclabili.

“L’obbiettivo del brand è quello di creare linee uniche organiche e zero Waste. Da qui il motto del brand ‘be sexy, wear organic’! – spiega Viviana – Love filled nasce non solo con l’obbiettivo dell’ecosostenibilità, ma con un secondo fondamento, quello di poter creare prodotti dedicati al sostegno di progetti importanti, da qui il nome Love filled (ripieni d’amore)”.

La fondatrice del brand aveva le idee ben chiare prima di aprire il suo e-commerce ovvero quello di creare prodotti dedicati finalizzati al sostegno di cause importanti.

Nel suo shop infatti si trova la sezione charity dove si trovano i prodotti che vengono creati e venduti esclusivamente in periodi determinati dell’anno per poter devolvere i ricavati a sostegno di progetti importanti per le donne. Sezione che spera di ampliare durante il percorso e la crescita del brand.

A due mesi dall’apertura, Viviana decide di avvicinarsi al progetto ‘Pink is good’ di Fondazione Umberto Veronesi per la lotta ai tumori femminili, chiedendo con molto coraggio se fosse possibile creare un prodotto per poter sostenere attraverso i ricavi anche in minima parte quest’importante causa.

Cosi dopo un mese di intenso lavoro nasce un prodotto unico la ‘Pink Magic-Shirt’.

“E’ una T-shirt dallo slogan ironico favolistico e dal ricamo originale ‘Bibbidi-bobbidi-boobs’, per poter sensibilizzare alla prevenzione e al sostegno della ricerca ma anche per alleggerire con un sorriso il difficile percorso di una donna che affronta il tumore al seno”, spiega Viviana.

La Pink magic-shirt è stata la protagonista a sostegno della campagna di Pink is good nella scorsa primavera in occasione della festa della mamma e ritornerà in vendita dal 15 settembre fino al 31 ottobre in occasione del mese rosa per la prevenzione, con la speranza di poter sostenere ancora con successo il progetto Pink is good.