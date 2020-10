LRH ricerca un addetto per l’Ufficio del Amministrazione del Personale

Annuncio di ricerca lavoro da Lario Reti Holding

Un posto a tempo indeterminato per l’ufficio amministrazione del personale

LECCO – Si ricerca figura impiegatizia da inserire all’interno dell’Ufficio Amministrazione del Personale e a diretto riporto Responsabile.

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con un livello di inquadramento e relativo trattamento economico commisurato in funzione del livello professionale posseduto e comunque non superiore al livello 4 del CCNL Gas – Acqua Utilitalia. Candidature entro e non oltre il 18 ottobre 2020.

La figura si occuperà principalmente di:

Controllo e correzione presenze giornaliere e rapportini di lavoro;

Predisposizione dati per elaborazione cedolini;

Elaborazione report periodici per il settore di competenza;

Gestione malattie, maternità ed infortuni;

Controllo dei cedolini paga e dei relativi adempimenti contributivi elaborati da studio esterno;

Gestione degli adempimenti periodici ed annuali, verso gli enti assistenziali e previdenziali, concernenti la gestione del personale dipendente e collaboratori;

Invio denunce e interfaccia con fondi di previdenza complementare e fondi assistenziali;

Predisposizione delle contabilizzazioni degli stipendi ai fini contabilità generale e ai fini di adempimento dei versamenti ai vari enti.

Requisiti

Titolo minimo di studio: diploma di scuola media superiore tecnico – amministrativo;

Esperienza di almeno 36 mesi negli ultimi 6 anni nell’elaborazione di paghe e contributi, con conoscenza delle normative fiscali (730/cu/770)

Per ulteriori informazioni visita la pagina dell’annuncio (leggi qui)