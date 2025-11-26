“Made in Lecco Expo”, prima edizione dell’evento targato Rete Ufficio Estero

Venerdì pomeriggio all’Officina Badoni la fiera con le eccellenze del territorio che coinvolge 11 imprese

“Una vetrina per le nostre imprese sul territorio e anche uno stimolo per altre a unirsi al nostro progetto”

LECCO – Venerdì pomeriggio all’Officina Badoni prima edizione di “Made in Lecco Expo”, la fiera con le eccellenze del territorio che coinvolge 11 imprese che fanno parte di “Made in Lecco”, progetto nato a inizio 2025 che racchiudere tutto il meglio della piccola imprenditoria lecchese e che ha come obiettivo creare una forte sinergia tra le imprese aderenti e valorizzare il saper fare del nostro territorio, favorendo nuove opportunità di collaborazione e crescita. Le 14 aziende che compongono attualmente “Made in Lecco” sono tutte clienti della Rete Ufficio Estero e associate a Confapi Lecco Sondrio o Confartigianato Imprese Lecco.

All’ultimo piano della struttura di corso Matteotti, venerdì 28 novembre 2025 dalle ore 14.30 alle 17.30, sarà possibile visitare e conoscere alcune realtà storiche locali e la Rete Ufficio Estero, capofila del progetto “Made in Lecco”, che risponderà alle imprese interessate riguardo il tema dell’internazionalizzazione. A seguire si terrà un aperitivo di networking per i presenti.

Queste le imprese che esporranno a “Made in Lecco Expo”: Confezioni Manifattura Bini SAS (abbigliamento da lavoro personalizzato, Cremonini SRL (carpenteria metallica e taglio laser), E.V.B. SRL (carpenteria metallica e taglio laser), Machiavelli SRL (costruzione stampi per materie plastiche), O.M.B. SNC di Bongiovanni & C. (lavorazioni meccaniche di precisione), Panozzo SRL (tappi e viteria in plastica), Rete Ufficio Estero (supporto allo sviluppo commerciale internazionale), Saetec SAS di Luigi Salomoni & C. (carpenteria metallica e taglio laser), Scaccabarozzi Antonio SRL (torneria automatica di precisione), S.C.T. Informatica SRL (soluzioni CAD e software), STF SRL (lavorazioni meccaniche di piccole, medie e grandi dimensioni).

“’Made in Lecco’ vuole promuovere le nostre eccellenze locali sotto un unico marchio – spiega Angelo Crippa export manager Rete Ufficio Estero -, attualmente sono 14 in totale le aziende che hanno aderito. E’ un progetto giovane, nato quest’anno che sta crescendo, abbiamo partecipato a ‘Mecspe’ a Bologna la scorsa primavera e a ‘Blechexpo’ in Germania poco tempo fa. Le aziende sono soddisfatte dei primi risultati, l’obiettivo con questo marchio è rendere le nostre aziende riconoscibili all’estero come garanzia di competenza e qualità imprenditoriale. ‘Made in Lecco Expo’ di venerdì prossimo vuole essere una vetrina per le nostre imprese sul territorio e anche uno stimolo per altre a unirsi al nostro progetto”.