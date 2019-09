Maestri del Commercio: il 6 ottobre la consegna dei riconoscimenti

Associazione 50&Più Confcommercio Lecco premia gli imprenditori dei settori del commercio, turismo e servizi

Eugenio Milani: “Celebriamo il valore del lavoro e dell’impegno”

LECCO – Ritorna la cerimonia di consegna delle onorificenze per il Maestro del Commercio, che saranno conferite domenica 6 ottobre.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione 50&Più Confcommercio Lecco, è dedicata a chi si è impegnato per anni nel commercio, nel turismo e nei servizi. Le persone premiate saranno 29 (erano state 27 in occasione dell’ultima cerimonia, svoltasi nel novembre 2017): 3 Gold Age (più di 50 anni di attività), 11 per i 50 anni, 12 per i 40 e 3 per i 25. Hanno come sempre assicurato la presenza alla cerimonia diversi sindaci e autorità del territorio.

Il programma della giornata prevede, dopo la messa alle ore 8.30 nella Basilica di San Nicolò, la consegna dei riconoscimenti presso la sala conferenze del Palazzo del Commercio di piazza Garibaldi a Lecco a partire dalle ore 10.

“La cerimonia di consegna dell’onorificenza Maestro del Commercio rappresenta uno dei momenti più significativi per l’associazione – sottolinea il presidente di 50&Più Confcommercio Lecco, Eugenio Milani – E’ l’occasione per celebrare il valore del lavoro e dell’impegno e per dire grazie a imprenditori che sono parte integrante del tessuto economico e sociale del territorio”.

Premi d’eccellenza per Elena Clamer, Romeo Sozzi e per l’istituto Parini

In occasione del conferimento delle onorificenze Maestro del Commercio, verranno come sempre assegnati anche i Premi di Eccellenza, che vanno a rendere omaggio “a iniziative di grande ricaduta sociale che hanno contribuito a formare una solida base per la conoscenza e lo sviluppo imprenditoriale”.

Durante la cerimonia verranno assegnati i seguenti riconoscimenti: il Premio “Una Rosa per una Donna” (“una testimonianza a quelle donne che con il loro contributo di eccellenza, con l’ammirevole calore umano, con spirito di sacrificio e dedizione, donano il sapore di un dialogo, di una presenza, di una parola d’amore, di un lavoro possibile e disinteressato a vantaggio dell’intera comunità sociale e civile”) verrà conferito a Elena Clamer, da anni impegnata nella associazione Fabio Sassi e rappresentante del mondo del volontariato lecchese.

Il Premio “La Chiave del Successo” (“che esprime l’intuitività, la creatività, il coraggio e la determinazione di persone che in questo nostro territorio hanno potuto trovare il loro spazio per esprimersi”) andrà invece a Romeo Sozzi, fondatore e anima di Promemoria.

Il Premio “I Maestri Più” (riconoscimento a quelle realtà storiche che hanno saputo mantenere viva la tradizione guardando al futuro, consolidando e incoraggiando la cultura di impresa) andrà infine all‘Istituto Parini di Lecco.