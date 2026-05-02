Maestri del Lavoro 2026: a Milano premiati anche due lecchesi

Si tratta di Biagio Mauri di Olgiate Molgora e Alfonso Melesi di Lecco

La cerimonia di decorazione con la “Stella al Merito del Lavoro” è avvenuta ieri, venerdì 1° maggio, a Milano

LECCO – Biagio Mauri della ditta Sintetica di Olgiate Molgora e Alfonso Melesi della Omet di Lecco: ci sono anche due lecchesi tra i 166 nuovi Maestri del lavoro della Lombardia.

Ieri, 1° maggio, in occasione della festa del lavoro e dei lavoratori, si è svolta al Conservatorio di Milano la tradizionale cerimonia per il conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro e il conseguente titolo di Maestro del Lavoro, il più alto riconoscimento della Repubblica per i meriti del lavoro.

Presenti per l’occasione Luciana Volta, direttrice dell’ufficio scolastico regionale; Carlo Colopi, direttore dell’ispettorato del lavoro dell’area metropolitana di Milano; Francesco Vassallo, vice sindaco della città metropolitana di Milano; Alessia Cappello, assessora allo sviluppo economico e alle politiche del lavoro del comune di Milano; Ruggero Invernizzi sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia e Claudio Sgaraglia prefetto di Milano.

Per il Consolato di Como e Lecco sono state assegnate sette stelle al merito, accogliendo tutte le candidature presentate. Al vice prefetto vicario di Lecco Marcella Nicoletti l’onore di premiare i due lecchesi, ovvero Biagio Mauri di Olgiate Molgora e Alfonso Melesi di Lecco.

La cerimonia di premiazione, impreziosita dall’esibizione al pianoforte del giovane pianista Antonio Alessandri che ha deliziato l’uditorio suonando al pianoforte un pezzo di Chopin, ha visto presenti anche due studenti, Tommaso Bonfitto della seconda classe della scuola media E. Fermi di Lurago d’Erba e Stefano Nobili della quinta classe del liceo scientifico Federigo Enriques di Lissone che hanno testimoniato l’importanza della presenza attiva dei Maestri del Lavoro nelle scuole lombarde.