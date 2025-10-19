Maestri del Lavoro di Como e Lecco: rinnovate le cariche sociali

Il 18 ottobre assemblea straordinaria e festa annuale del Consolato

Eletti i componenti degli organi sociali per il quadriennio 2026/29

ERBA – I Maestri e le Maestre del Consolato di Como e di Lecco si sono incontrati in assemblea alla cooperativa sociale di Erba, Noivoiloro, per il rinnovo delle cariche sociali. Nell’occasione sono stati nominati rispettivamente la MdL Patrizia Castelnovo e il MdL Luigi Piazza presidente e segretario. La commissione Elettorale Provinciale composta dal Presidente MdL Generosa Galluccio, dal segretario MdL Antonino Grassi e dallo scrutatore MdL Elio Cagliani ha distribuito le deleghe, controllato la regolarità dei votanti e raccolto le schede elettorali che durante la manifestazione che è seguita sono state scrutinate.

Il segretario della commissione elettorale ha quindi preso la parola e annunciato i nomi dei componenti il Consiglio provinciale dei prossimi 4 anni: MdL Silvio Ghislanzoni, MdL Patrizia Castelnovo, MdL Gabriele Cantaluppi, MdL Alessandro Butti, MdL Maddalena Lo Polito, MdL Luigi Piazza, MdL Alberto Beretta, MdL Sergio Barzaghi, MdL Giovanni Locatelli, MdL Paolo Mantegazza, MdL Giovanni Battista Lunardi.

Il Console uscente ha salutato e ringraziato per la loro presenza e vicinanza il Vice Prefetto di Como Delia Nicotra, il Vice Presidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli, il Vice Direttore dell’Ufficio Scolastico di Como Maurizio Ieria, l’Assessore del Comune di Como Monica Doria e il Consigliere del Comune di Erba Massimiliano Redaelli ai quali ha ceduto la parola per i loro interventi che sono stati apprezzati dai presenti, inorgogliti dalle loro parole e di conseguenza non hanno fatto mancare i loro calorosi applausi.

Il console Silvio Ghislanzoni ha ricordato che solo ieri al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Matterelle ha nominato i nuovi MdL del 2026 con la presenza del nostro neo decorato MdL Guglielmo Vavassori sorteggiato a rappresentare i MdL neo eletti della Lombardia. Gli altri neo eletti MdL Raffaele Cantù, MdL Enzo Colnago, MdL Corti Elena, MdL Fumagalli Roberto Alessandro e il MdL Rosario Ierardi hanno completato il ritiro delle loro tessere e ricevuto l’accoglienza del Consolato.

Poi i MdL: Alberto Airoldi di Lomazzo, Diego Baldini di Como, Luigi Bonfanti di Lecco, Franco Della Torre di Como, Alfonso Ferrario di Lecco, Francesco Filippini di Turate, Massimo Rumi di Lomazzo e Riccardo Rusconi di Lecco decorati nel 2000, sono stati premiati per i 25 anni di militanza con attestati di benemerenza e un piccolo ricordo dell’evento.

Sono poi seguiti i commenti sul lavoro fatto dai MdL nelle scuole delle provincie di Como e di Lecco e sui brillanti risultati conseguiti nell’anno 2024/25 nonché gli apprezzamenti ai relatori che si sono dedicati con passione ed impegno a questa attività. Ha preso la parola il MdL Gabriele Cantaluppi responsabile della Commissione di testimonianza formativa della Federazione (Roma) che di ritorno dal Quirinale, ha aggiornato l’audience con i dati nazionali e locali e il programma per il futuro nelle scuole. L’argomento ha appassionato sia i MdL presenti che le autorità e gli applausi sono andati sia a chi si è impegnato quest’anno e anche al team che affronterà l’impegno nell’anno 2025/26.

“Sono stati ricordati i MdL deceduti nel 2025: Carlo Guffanti di Menaggio, Luigi Alberio di Rovello Porro, Giuseppe Corbetta di Carugo, Angela Cereda di Lecco, Giovanni Mussi di Missaglia, Lorenzo Marazzi di Como, Marco Molteni di Como e Claudio Rigamonti di Molteno che ci ha lasciato proprio questa settimana. Dopo le note tristi, il Console riepiloga brevemente le attività svolte nel 2025 di carattere istituzionale, didattico formativo e ù sociale con la nascita della nostra newsletter “Il Flaneur” e cita le prossime occasioni di incontro prima della fine dell’anno”.