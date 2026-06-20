Maggianico, il negozio di Paolo Valseschini compie 60 anni: una storia di famiglia e passione

Aperto nel 1966 con la moglie Gabriella, il punto vendita è diventato un riferimento per generazioni di clienti

“Ho servito generazioni di persone e continuo a farlo. Questo non è un lavoro per me, è una passione”, racconta il commerciante lecchese

LECCO – Fisico asciutto, occhi vispi che sembrano quelli di un ragazzo e una parlantina da commerciante navigato. A guardarlo dietro il banco, tra clienti, salumi e formaggi sistemati con cura quasi maniacale, è difficile credere che Giovanni Battista Valseschini, per tutti Paolo, abbia compiuto 87 anni. Il sorriso lo accompagna praticamente sempre, così come la battuta pronta e quella familiarità che soltanto chi ha trascorso una vita intera a contatto con le persone riesce a conservare. “Questo è il boss di Maggianico”, scherza un cliente entrando nel negozio e stringendolo in un abbraccio che vale più di molte parole.

Quel sorriso, però, si fa più composto quando Paolo inizia a sfogliare il libro dei ricordi. Le pagine della memoria riportano al 1966, anno in cui insieme alla moglie Gabriella Ostinelli aprì un piccolo negozio di circa venti metri quadrati nel cuore del quartiere. Oggi, a sessant’anni da quell’apertura, la famiglia Valseschini festeggia un traguardo che racconta non solo una storia imprenditoriale, ma anche una vicenda familiare profondamente intrecciata con la vita di Maggianico e dei suoi abitanti.

C’è poi una curiosità che pochi conoscono. All’anagrafe si chiama Giovanni Battista Valseschini, ma per tutti, da sempre, è semplicemente Paolo. A raccontarne l’origine è lui stesso, tornando con la memoria agli anni della giovinezza. “Quando da ragazzi andavamo in montagna, spesso ero insieme a un cugino che si chiamava come me. Un giorno, ai Piani d’Erna, conoscemmo un gruppo di ragazze e, per evitare confusione, dissi: “Allora io mi chiamo Paolo”. Da quel momento hanno iniziato tutti a chiamarmi così”. Un soprannome nato quasi per gioco e destinato a rimanergli addosso per tutta la vita. E proprio in quel gruppo di ragazze c’era anche quella che sarebbe diventata sua moglie, Gabriella, compagna di vita e di lavoro nell’avventura imprenditoriale iniziata nel 1966.

Per raccontare questa storia bisogna però tornare ancora più indietro. Paolo inizia a lavorare a soli 11 anni, terminata quella che allora era la scuola dell’obbligo. Entra come garzone di bottega e trascorre circa un decennio imparando ogni aspetto del mestiere. Osserva, ascolta, fa esperienza e, come ama raccontare lui stesso, “ruba” il lavoro con gli occhi. Quel percorso lo porta a diventare gerente sotto la cooperativa La Popolare, fino alla decisione che cambierà il corso della sua vita.

Nel 1966, con il sostegno determinante della moglie Gabriella, sceglie di mettersi in proprio. Il negozio è piccolo, ma le ambizioni sono grandi. La coppia si trasferisce anche a vivere nel quartiere, condividendo ogni giorno la vita della propria attività. Sono anni di lavoro intenso, sette giorni su sette, domenica mattina compresa. Anni fatti di sacrifici, ma anche di soddisfazioni e della consapevolezza di stare costruendo qualcosa destinato a durare.

La svolta arriva nel 1977. Sul terreno adiacente al negozio viene costruito un nuovo fabbricato e il piano terra viene destinato ad attività commerciale. Paolo e Gabriella decidono di fare quello che lui ancora oggi definisce il grande salto. Non dispongono di grandi capitali, ma hanno entusiasmo, coraggio e una straordinaria voglia di lavorare. Nasce così un minimarket, una realtà allora praticamente assente a Lecco. Ancora una volta la famiglia sceglie di vivere accanto alla propria attività, trasferendosi nei locali attigui al negozio dove si trova tutt’ora in via Paisiello.

Con il passare degli anni cresce anche la famiglia. Terminati gli studi, i figli Marco e Monica entrano in società, contribuendo allo sviluppo dell’attività. Dopo circa un decennio arriva un nuovo ampliamento: la famiglia si trasferisce in una nuova abitazione e gli spazi lasciati liberi vengono incorporati nel negozio, che aumenta ulteriormente dimensioni e offerta.

Oggi, sessant’anni dopo l’apertura di quel primo piccolo punto vendita, il negozio continua a rappresentare un punto di riferimento per il quartiere e per una clientela che nel frattempo è arrivata alla terza generazione.

Paolo racconta la sua storia con l’entusiasmo di sempre. “Questa è la mia famiglia”, dice indicando il negozio e le persone che vi lavorano. Una frase che racchiude il senso di un’intera esistenza trascorsa dietro quel banco.

A 87 anni continua a essere presente ogni giorno accanto ai figli. “La concorrenza della grande distribuzione la vinciamo perché abbiamo prodotti di prima scelta a prezzi competitivi, ma soprattutto grazie al servizio. Facciamo anche la consegna a domicilio e negli anni abbiamo costruito un rapporto di fiducia reciproca con i clienti. Li conosco tutti. Ho servito generazioni di persone e continuo a farlo ancora oggi. Questo non è un lavoro per me, è una passione”.

Una passione che emerge nei dettagli. Nel banco dei salumi e dei formaggi, sempre impeccabile. Negli scaffali ordinati con precisione. Nell’attenzione dedicata a ogni cliente. Gesti semplici che raccontano una filosofia rimasta immutata nel tempo e che rappresenta forse il vero segreto della longevità dell’attività.

In questo lungo percorso hanno avuto un ruolo importante anche le collaboratrici che hanno condiviso la vita del negozio. Tra loro Silvia Airoldi, recentemente andata in pensione dopo aver lavorato per molti anni al fianco della famiglia Valseschini, e Daniela Valsecchi, oggi dipendente dell’attività.

Accanto all’attività imprenditoriale, Paolo ha sempre mantenuto un forte legame con il mondo associativo. Da sessant’anni è associato a Confcommercio Lecco, un percorso parallelo a quello del suo negozio e vissuto con lo stesso spirito di partecipazione che ha caratterizzato tutta la sua carriera. Oggi ricopre inoltre il ruolo di vicepresidente dell’Associazione 50&Più di Confcommercio Lecco, continuando a mettere la propria esperienza al servizio della categoria.

Ma il commercio non è l’unica passione che ha accompagnato Paolo nel corso della sua vita. Ce n’è un’altra che lo segue fin da quando era ragazzo: la musica.

“Ho cominciato nella banda di San Giovanni quando avevo 11 anni”, racconta. Un percorso che lo vede rimanere nella formazione fino ai 38 anni per poi proseguire nella banda di Rancio, suonando anche nella banda dell’Associazione Nazionale Alpini di Lecco. È inoltre tra i promotori della Fanfara Bersaglieri Guglielmo Colombo di Lecco, fondata nel 1997, e nel 2016 contribuisce, insieme a Felice Cattaneo di Monza, a portare in città nel 2016 il Marching Show Band. Oggi ricopre il ruolo di presidente onorario della Consulta Musicale del Comune di Lecco.

“Suonavo il corno, ma all’occorrenza sapevo suonare anche tutti gli altri ottoni in base alle esigenze della banda”. Una disponibilità che sembra richiamare lo stesso spirito con cui ha affrontato il lavoro per tutta la vita: mettersi al servizio di una comunità, adattarsi alle necessità del momento e continuare a dare il proprio contributo.

Sessant’anni dopo quel giorno del 1966, la famiglia Valseschini guarda al traguardo raggiunto con gratitudine. Il ringraziamento va a una clientela affezionata che ha attraversato le generazioni e che continua a scegliere il negozio come punto di riferimento quotidiano. Perché dietro un’attività che dura da sessant’anni non ci sono soltanto conti, investimenti e sacrifici. Ci sono soprattutto relazioni, fiducia e la passione di chi, ancora oggi, entrando al lavoro ogni mattina, non ha mai smesso di fare ciò che ama.