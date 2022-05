L’assemblea annuale di Federmanager Lecco. Premiati gli iscritti da 35 anni all’associazione

Il presidente Bonfanti: “Fondamentale unire le forze per trovare le risposte alla crisi che stiamo vivendo”

LECCO – Si è svolta in presenza dopo i due anni obbligati all’online dal Covid-19, l’Assemblea di Federmanager Lecco: presenti una cinquantina di associati che hanno seguito la relazione del presidente Gianfranco Bonfanti.

Il presidente Bonfanti ha presentato le attività realizzate dall’associazione nell’ultimo anno e ha fatto il punto sulle principali tematiche congiunturali, inevitabilmente segnate della preoccupazione per il rincaro dei prezzi e il vicino conflitto in Ucraina.

“La rottura di equilibri che erano consolidati nelle aziende del nostro territorio, l’aumento dei costi dell’energia e degli approvvigionamenti, l’allungarsi delle tempistiche di consegna evidenziano delle nuove emergenze che richiedono nuove soluzioni per evitare che il nostro tessuto sociale ne esca travolto. Le aziende energivore soffrono in modo ancor più evidente le difficoltà di restare competitive. La mancanza di personale qualificato in alcuni settori produttivi e la riduzione delle ore di straordinario in altri settori, la necessità di rivedere gli orari di utilizzo dell’energia per cercare di diminuirne l’impatto sui costi di produzione sono solo alcune delle emergenze che i manager si trovano ad affrontare ogni giorno”.

“In questo difficile contesto – ha aggiunto Bonfanti – ci auguriamo che tutti i passaggi generazionali delle nostre aziende non siano resi ancor più difficili per le paure e diffidenze sul futuro. Come manager dobbiamo garantire il supporto ai nostri datori di lavoro per superare questo periodo difficile, e fornire il nostro competente contributo alla ripartenza del Paese. Mai come ora è fondamentale unire le forze per trovare valide risposte alla crisi che stiamo vivendo”.

Al termine della cerimonia sono stati premiati gli associati che hanno raggiunto il significativo traguardo dei 35 anni di associazionismo. Federmanager Lecco conta oggi 627 associati di cui: 233 dirigenti in attività, 58 quadri in attività e 336 dirigenti in pensione/non occupati.

LE PREMIAZIONI