Marco Campanari coordinatore del gruppo di lavoro sulla Better Regulation

Il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio è il coordinatore del Gruppo di lavoro nazionale “Better Regulation e semplificazione normativa”

“Un onore e una grande responsabilità”

LECCO – Il Vice Presidente di Confindustria per l’Unione europea e il Rapporto con le Confindustrie europee Stefan Pan ha nominato il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari, Coordinatore del Gruppo di lavoro Better Regulation e semplificazione normativa istituito nell’ambito del Gruppo Tecnico Europa.

Il Gruppo di lavoro si occuperà di un tema fondamentale per il mondo delle imprese e di pressante attualità, contribuendo all’attività del Gruppo Tecnico Europa nel mettere a punto strategie e stimoli che diventino sostanza per le azioni di lobbying di Confindustria nel confronto con le istituzioni europee, in particolare, nel rapporto con il Commissario Valdis Dombrovskis, titolare di deleghe strategiche fra cui quella determinante alla “semplificazione”.

“E’ al tempo stesso un onore e una grande responsabilità assumere il coordinamento di questo importante gruppo di lavoro, che ha l’obiettivo ambizioso di supportare il Gruppo Tecnico Europa, guidato dall’amico e collega Stefan Pan, nell’azione di Lobbying del sistema Confindustria rispetto alle dinamiche di semplificazione delle pesanti sovrastrutture regolatorie che la Commissione Europea ha costruito negli anni recenti, che condizionano pesantemente il mondo dell’industria europea ed italiana in particolare” sottolinea Marco Campanari.