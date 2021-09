Martino Micheli è direttore della sede di Lecco-Sondrio della Compagnia delle Opere

Il padre Gianni era stato per tanti anni presidente della Cdo lecchese

LECCO – “Dal settembre Martino Micheli ha assunto l’incarico di Direttore della Sede di Compagnia delle Opere di Lecco e Sondrio, sostituendo Diana Isacchi che ha guidato la nostra Sede in questi anni particolari e che con il mese di luglio ha concluso il suo impegno lavorativo”.

E il presidente lecchese, Marco Giorgioni, ad annunciare il passaggio di testimone in Cdo.

Martino Micheli, 32 anni, laureato in Scienze Politiche presso l’Università Cattolica, master in Marketing e Comunicazione audiovisiva, ha lavorato in questi anni nel settore dell’automazione industriale e dal mese di maggio è entrato nell’organizzazione che era stata guidata a suo tempo dal padre Gianni Micheli, ex assessore comunale e presidente onorario della Compagnia delle Opere di Lecco, venuto a mancare nell’aprile di quest’anno.

“Il Consiglio direttivo conferma l’attenzione alle qualità umane e professionali che hanno sempre caratterizzato il personale della nostra associazione – aggiunge Giorgioni – Consapevoli delle particolari situazioni che la nostra comunità e con essa le nostre realtà dovranno affrontare, non può che essere ancora maggiore il nostro impegno perché CdO sia vicina a quanti con responsabilità, continuando ad operare nei loro diversi ambiti, lavorativo, educativo o sociale, costruiscono una società più giusta e più buona per tutti”.

“A Diana Isacchi il particolare ringraziamento per l’esperienza che abbiamo avuto modo di fare insieme – conclude il presidente – A Martino Micheli e a tutto il personale di CdO Lecco Sondrio l’augurio di buon lavoro da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione”.