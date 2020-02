Master sul turismo, pronto a partire. Seconda presentazione in Confcommercio

Secondo incontro di presentazione del master sul turismo

Iscrizioni aperte per il corso di alta formazione Confcommercio-SDA Bocconi

LECCO – Secondo incontro di presentazione della edizione 2020 del corso di alta formazione “General Management nel settore Turistico Alberghiero” targato Confcommercio Lecco-SDA Bocconi.

Lunedì 3 febbraio, nella sala Capriate di Confcommercio Lecco, sono intervenuti il direttore dell’associazione Alberto Riva e due imprenditori-testimonial, ovvero Andrea Colzani (C-Hotel di Cassago) e Francesco Spreafico (Bianca Relais di Oggiono), che hanno preso parte al Master dello scorso anno.

L’incontro è stato aperto dal direttore Riva: “Questo progetto è iniziato nel 2018 in linea con la scelta del presidente Antonio Peccati di caratterizzare il suo mandato sull’attenzione al tema del turismo. Prima di partire abbiamo passato in rassegna diverse università, per poi arrivare a scegliere Bocconi per la loro smisurata capacità di adeguare il corso a ciò che chiede il cliente. Un partner ideale per offrire un percorso di valore assoluto ai giovani, ma anche a chi vuole rilanciare la propria attività nel mondo del turismo o a chi vuole affacciarsi per la prima volta a questo settore. Vogliamo fornire una serie di informazioni per rafforzare le conoscenze di chi partecipa”.

Alta qualità e prezzo accessibile

Spreafico – che già era intervenuto al primo incontro di presentazione della terza edizione del Master svoltosi il 27 gennaio a Varenna – ha sottolineato in particolare la preparazione dei docenti che “lascia a bocca aperta” e ha spiegato: “La qualità dei contenuti proposti e il livello di chi interviene sono altissimi: sono tutti consulenti e professionisti di assoluto valore. Si tratta di lezioni molto concrete e pratiche che si possono “applicare” il giorno dopo nella propria attività”.

“E’ una grande opportunità – ha aggiunto Colzani – per cui ringrazio Confcommercio Lecco e che vi invito a cogliere: è una iniziativa proposta sul territorio e quindi anche comoda. E poi ha un prezzo accessibile: un simile corso fatto in autonomia sarebbe decisamente molto più costoso. Personalmente sono rimasto molto soddisfatto: i feedback sono stati più positivi delle aspettative. Gli spunti che vengono dati sono tantissimi, poi sta al singolo partecipante cogliere quelli che sono più significativi per la propria attività”.

Il corso

Il Master 2020, diviso in 6 moduli e con 18 giornate di lezione, partirà nel mese di maggio. Il progetto, come detto, si rivolge a: imprenditori o loro collaboratori che già svolgono attività ricettiva e vogliono consolidare la propria posizione sul mercato; imprenditori che desiderano intraprendere una nuova attività turistico-alberghiera; giovani che intendono operare nel settore turistico-alberghiero.

Per informazioni o per avanzare la propria candidatura mandando il proprio curriculum è possibile contattare l’associazione: tel. 0341.356911; email marketing@ascom.lecco.it.