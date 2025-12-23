Matteo Casiraghi nominato vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Lombardia

Nomina importante per il presidente del gruppo di Lecco

LECCO – La cena di Natale dei gruppi territoriali del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Lombardia, andata in scena nei giorni scorsi a Como, ha portato in dote una nomina importante per il presidente del gruppo di Lecco. Matteo Casiraghi, infatti, è stato scelto quale nuovo vicepresidente regionale e affiancherà il presidente Francesco Figini e l’altra vicepresidente Valentina Brunelli fino al 2028.

39 anni, sposato e con due figli, l’imprenditore lecchese è titolare delle imprese Eurospecial ed Euroturning, che stanno per essere trasferite nel nuovo polo produttivo di Renate. Esponente della seconda generazione in seno all’azienda di famiglia, è presidente del gruppo di Lecco dall’aprile del 2022.

“Questa nomina mi fa molto piacere e la considero strettamente collegata all’andamento del Movimento a Lecco – ha spiegato Matteo Casiraghi -. Nel nostro gruppo c’è grande feeling tra i ragazzi che ne fanno parte. Si sta insieme per motivi di lavoro, ma questo frequentarci ha gettato le basi di un’amicizia che si percepisce anche dall’esterno, di un legame che si è creato grazie alle affinità che ci accomunano, con le problematiche e le necessità simili che ci troviamo ad affrontare a livello professionale. I nostri giovani si stanno anche legando molto all’Associazione, tanto che partendo dal Movimento Giovani sono anche entrati in alcune Categorie di Confartigianato Lecco, per portare il loro contributo. Quindi non posso che essere contento del lavoro che, tutti insieme, stiamo facendo”.

La nomina è stata accolta con soddisfazione dall’intera Associazione. “E’ con piacere che abbiamo appreso della scelta di nominare Matteo Casiraghi vicepresidente regionale del Movimento Giovani di Confartigianato – ha affermato il presidente Davide Riva -. Un riconoscimento importante per il lavoro che il gruppo sta facendo ormai da diversi anni a questa parte, riuscendo a coinvolgere un numero sempre maggiore di giovani imprenditori. La presenza di rappresentanti di Confartigianato Lecco all’interno delle Categorie e dei Movimenti regionali e nazionali è fondamentale, perché significa portare il contributo del nostro territorio nei luoghi di confronto e di decisione, rafforzando il ruolo di rappresentanza delle nostre imprese associate a tutti i livelli”.