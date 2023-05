Mattia Maddaluno confermato presidente dei giovani di Confcommercio Lecco

L’assemblea elettiva ha rinnovato il Direttivo: due le new entry

“Siamo pronti a fare la nostra parte con idee e iniziative utili per gli operatori del terziario di mercato”

LECCO – Mattia Maddaluno, presidente uscente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, è stato rieletto alla guida degli Under 42 dell’associazione di piazza Garibaldi per il quinquennio 2023-2028. Maddaluno, titolare della Legea di Lecco, è stato confermato all’unanimità, in occasione dell’assemblea elettiva svoltasi lunedì 8 maggio presso la sede di Confcommercio Lecco. Oltre a Maddaluno, che è anche componente della Giunta di Confcommercio Lecco, sono stati eletti, sempre all’unanimità, alla carica di consiglieri del Gruppo Giovani Francesca Maggi di Bosisio Parini, Giulia Fasoli di Mandello, Nicolò Gerin di Valmadrera e Mattia Lunghi di Lecco: Maggi e Gerin facevano già parte del Direttivo uscente, mentre Fasoli e Lunghi sono due new entry.

“Voglio ringraziare chi si è impegnato con passione e dedizione negli ultimi cinque anni e quanti lo faranno nei prossimi – ha evidenziato il presidente Maddaluno – Siamo pronti a fare la nostra parte come Giovani di Confcommercio con idee e iniziative utili per gli operatori del terziario di mercato. Mi piacerebbe che ci fossero ancora più momenti da condividere con gli under 42 di Confcommercio Lecco: è fondamentale avere sempre nuovi spunti per proseguire nella azione del Gruppo. Siamo convinti che si possa fare tanto insieme”.