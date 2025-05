Mauro Piazza al Mind Annual Report: “Lombardia leader in ricerca e innovazione”

4,5 milioni di investimento, Mind Milano è il più grande distretto di innovazione in Italia

MILANO – “MIND-Milano Innovation District è un modello di eccellenza nella rigenerazione urbana e nell’innovazione integrata. Con un’area di un milione di metri quadrati e un investimento complessivo di 4,5 miliardi di euro, rappresenta il più grande distretto dell’innovazione in Italia”. Lo ha affermato Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia intervenendo al “MIND Annual Report 2024“, presentato dai protagonisti dell’ecosistema durante la terza edizione della “MIND Innovation Week 2025“, che inquadra un anno di risultati concreti e crescita costante per il distretto, divenuto una piattaforma globale di ricerca, impresa, formazione ed economia sociale.

“Regione Lombardia – ha osservato Piazza – ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo e nel successo di MIND. La nostra regione è da sempre un terreno fertile per l’innovazione e la crescita economica, e MIND ne è la testimonianza più evidente. Grazie al supporto della Regione Lombardia, MIND ha potuto attrarre investimenti significativi, creare migliaia di posti di lavoro e promuovere la crescita economica e sociale del territorio. La Lombardia, con una popolazione di oltre 10 milioni di abitanti, è la regione più popolosa d’Italia e contribuisce per circa il 22% al PIL nazionale”.

Il Sottosegretario ha spiegato poi come la presenza di istituzioni di eccellenza come Human Technopole, l’Università degli Studi di Milano, il Politecnico di Milano e l’Ospedale Galeazzi, abbia rafforzato la posizione della Lombardia come leader nella ricerca scientifica e tecnologica.

“Guardando al futuro – ha proseguito Piazza – il 2025 sarà un anno di ulteriore sviluppo e innovazione per MIND. Con la conclusione dei lavori degli edifici Horizon e MoLo, il distretto si arricchirà di nuove infrastrutture tecnologiche e spazi dedicati alla ricerca e all’innovazione. Inoltre, Arexpo, che dal 1° luglio 2025 assumerà il nome di Principia, realizzerà investimenti pubblici strategici per oltre 300 milioni di euro, contribuendo alla creazione di aree verdi, parcheggi, housing sociale e scuole pubbliche”.

“La forza di MIND risiede nella collaborazione tra pubblico e privato, nella partecipazione attiva della società civile e nella capacità di attrarre talenti e investimenti da tutto il mondo. Human Technopole, l’Università degli Studi di Milano, il Politecnico di Milano, l’Ospedale Galeazzi e la Fondazione Triulza sono solo alcuni dei protagonisti che contribuiscono a rendere MIND un ecosistema di innovazione unico” ha concluso il Sottosegretario Mauro Piazza.