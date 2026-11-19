A Lariofiere tre giorni dedicati al futuro delle costruzioni

Imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e giovani costruttori si confrontano su fine dei bonus, PNRR, Piano Casa, capitale umano, innovazione tecnologica e sulla Manovra del Governo

ERBA – Venerdì 20 novembre a Lariofiere si accendono i riflettori sulla quarantesima edizione di MECI, la Mostra Edilizia Civile e Industriale che fino a domenica 22 novembre riunirà imprese, professionisti, associazioni e operatori della filiera delle costruzioni. Ad aprire ufficialmente la manifestazione sarà il convegno inaugurale “Gli Stati Generali dell’Edilizia – Il futuro dell’edilizia tra fine dei bonus, PNRR e rivoluzione tecnologica”, un momento di confronto dedicato alle prospettive di un comparto chiamato ad affrontare una fase di profonda trasformazione.

La fine della stagione degli incentivi, il completamento degli interventi legati al PNRR, le prospettive del Piano Casa e le misure previste dalla manovra di bilancio di interesse per il settore delle costruzioni saranno alcuni dei temi al centro della discussione. Il confronto si concentrerà inoltre sul rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione, sulla disponibilità di capitale umano qualificato e sull’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi produttivi. Questioni che riguardano direttamente la capacità delle aziende di affrontare il nuovo ciclo di mercato, interpretare il quadro delle politiche economiche e individuare nuove opportunità di sviluppo.

Il convegno si propone soprattutto come un confronto tra imprenditori, chiamati a portare esperienze, valutazioni e punti di vista sulle condizioni necessarie per accompagnare il cambiamento del settore. A moderare e guidare il dibattito, Giuseppe Latour, giornalista de Il Sole 24 Ore, che avrà il compito di mettere a sistema i diversi contributi e ricondurre le riflessioni a una sintesi sullo stato attuale e sulle prospettive del comparto.

Dopo l’apertura istituzionale affidata a Marco Galimberti, presidente della Fondazione Lariofiere, e a Gloria Bianchi, componente della Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco e Alessandro Fermi, Assessore Regionale Università Ricerca e Innovazione, il confronto vedrà la partecipazione di Eugenio Rizzuti, presidente di ANCE Como, Alessandro Valsecchi, di ANCE Lecco-Sondrio, Alessandro Fucilli, presidente del Gruppo Giovani ANCE Como, e Roberto Gaddi, Vice Presidente Gruppo Giovani ANCE Lecco Sondrio.

Le diverse esperienze professionali e associative dei partecipanti offriranno una lettura articolata delle sfide che attendono il settore. Eugenio Rizzuti, ingegnere e imprenditore, alla guida di ANCE Como per il mandato 2025-2029, è titolare dell’Impresa Edile Rizzuti, realtà attiva nell’edilizia residenziale e industriale, con una significativa esperienza anche negli interventi sul patrimonio pubblico. Nel suo percorso ha ricoperto incarichi di responsabilità negli organismi bilaterali del comparto, maturando una conoscenza approfondita delle questioni legate al lavoro, alla formazione e alla sicurezza nei cantieri.

Alessandro Valsecchi, ingegnere edile-architetto e imprenditore nell’impresa di famiglia Edilizia Valsecchi Srl di Costa Masnaga, è consigliere di ANCE Lecco-Sondrio. Con un lungo percorso nella rappresentanza associativa, è stato presidente dei Giovani Imprenditori Edili di ANCE Lecco-Sondrio e ANCE Lombardia e vicepresidente nazionale dei Giovani ANCE. Nel suo percorso ha posto particolare attenzione alle trasformazioni del comparto, promuovendo innovazione tecnologica, digitalizzazione dei processi costruttivi, sostenibilità ed economia circolare. È inoltre presidente del Comitato tecnico-scientifico di ITS Cantieri dell’Arte.

Uno sguardo alle nuove generazioni sarà portato da Alessandro Fucilli, imprenditore attivo attraverso BFC S.r.l. e presidente del Gruppo Giovani ANCE Como e Roberto Gaddi, Vice Presidente Gruppo Giovani ANCE Lecco Sondrio e Responsabile dell’Area Demolizioni e Movimento Terra di Gaddi Srl.

Concorso di idee per ripensare il futuro del quartiere fieristico di Lariofiere

Tra gli appuntamenti della giornata inaugurale anche la presentazione degli esiti del Concorso di idee per ripensare il futuro del quartiere fieristico di Lariofiere. L’iniziativa ha raccolto numerose proposte progettuali, undici delle quali hanno superato la selezione prevista dal bando. I progetti ammessi rappresentano altrettante interpretazioni delle possibilità di sviluppo e trasformazione degli spazi espositivi e di servizio, con l’obiettivo di immaginare un quartiere fieristico più funzionale, flessibile e capace di rispondere alle esigenze future della Fondazione e del territorio.

Con la quarantesima edizione MECI consolida il proprio percorso di rinnovamento, rafforzando la dimensione di piattaforma di incontro e confronto per l’intero sistema delle costruzioni. Accanto all’offerta espositiva, il programma propone convegni, seminari tecnici, formazione e occasioni di networking, affrontando temi che spaziano dalla riqualificazione edilizia alla sostenibilità, dalla sicurezza alla digitalizzazione dei cantieri e all’intelligenza artificiale.

La partecipazione di ANCE Como e ANCE Lecco-Sondrio, main partner della manifestazione, insieme alla Camera di Commercio di Como-Lecco, alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, agli enti di formazione e al mondo accademico, conferma la volontà di rappresentare una filiera articolata e strategica per l’economia del territorio.

A quarant’anni dalla sua nascita, MECI si presenta così non soltanto come una vetrina per prodotti e servizi, ma come un luogo in cui il mondo delle costruzioni può interrogarsi sul proprio futuro, condividere le trasformazioni in atto e costruire nuove opportunità di crescita.