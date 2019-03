Si alza il sipario sulla 36esima fiera dell’edilizia MECI

Convegno inaugurale dedicato alla rigenerazione urbana, la casa il tema principale dell’edizione 2019

ERBA – Si è aperta con il convegno “Edilizia: nuove procedure a confronto e rigenerazione urbana” la 36esima edizione di M.E.C.I. – Edilizia, l’esposizione dedicata al settore casa e costruzione promossa da ANCE Lombardia, ANCE Como e ANCE Lecco-Sondrio, in collaborazione con gli Ordini, i Collegi Professionali, le associazioni di categoria delle Province di Como, Lecco, Sondrio e Monza-Brianza e il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco.

Focus Casa

Il salone sarà visitabile fino a domenica 31 marzo presso il centro espositivo Lariofiere di Erba. Al centro dell’edizione 2019 il tema della casa, inteso come bene rifugio. Attraverso contributi dall’area espositiva e da momenti di approfondimento, il Focus Casa, ha l’obiettivo di presentare al pubblico e agli operatori, le opportunità, i vincoli e le migliori soluzioni per investire nel comparto immobiliare. Tra gli altri ‘focus’ quello sull’edilizia sostenibile, la sicurezza, i veicoli commerciali e molto altro. Accanto ai diversi espositori anche le scuole e i centri di formazione professionale coinvolti nel salone, diventato un vero e proprio punto di riferimento per il settore edile.

L’inaugurazione

All’inagurazione, venerdì mattina, insieme alle istituizioni del territorio anche l’assessore regionale al Territorio e alla Protezione Civile Pietro Foroni, che ha portato un suo contributo nel convengo dedicato alla rigenerazione urbana.

A fare ‘gli onori di casa’ il sindaco di Erba Veronica Airoldi: “Vorrei elogiare la caparbietà del settore edile che resiste nonostante le difficoltà di questi ultimi anni. Sono molto contenta che Meci si apra con una riflessione sulla rigenerazione urbana, che definisco il futuro del settore dell’edilizia: grazie a Regione Lombardia e all’assessore Foroni sono state disposte delle misure di semplificazione che come amministratore non posso che condividere. La norma – ha continuato Airoldi – recepisce perfettamente i bisogni del settore e per i Comuni prevede un aspetto fondamentale: laddove vi siano delle aree dismesse valutate ‘pericolose’, anche dal punto di vista sociale, il Comune può intervenire per la riqualifica, facendo poi pagare le spese al privato proprietario. Nel caso di Erba ci sarebbero tanti interventi da fare, ma, come noto, il nostro Comune, come tanti altri in Lombardia, non hanno i soldi per poter avviare questi procedimenti. Chiedo all’assessore Foroni di continuare a stare vicino ai Comuni e di supportarli in questa battaglia”.

Ciceri (Lariofiere): “C’è ancora voglia di riempire i padiglioni”

Anche il presidente di Lariofiere Giovanni Ciceri è intervenuto: “Questa fiera dimostra che c’è ancora voglia di riempire i padiglioni e di fare conoscere le nostre eccellenze. Grazie di cuore a chi ci ha creduto e continua a farlo, gli ing. Valassi e Pontiggia in particolare. Buona Meci a tutti!”. All’inaugurazione erano presenti anche i rappresentanti delle Camere di Commercio di Lecco e Como, ‘fresche’ di fusione come ricordato: “Sono certo faremo un ottimo lavoro – ha commentato Daniele Riva, già presidente della Camera di Commercio di Lecco (assente per impegni il neo presidente Galimberti) – le due camere di commercio hanno avuto buone performance, questa è un’unione che farà la forza”. Presenti anche la senatrice Erica Rivolta e il deputato Eugenio Zoffili, il sindaco di Lecco Virginio Brivio e diversi esponenti degli ordini professionali e di Ance.

Il programma e gli eventi

Ricchissimo il programma della kermesse, consultabile sul sito di Meci, www.fierameci.it. Si ricordano domani pomeriggio, sabato, due importanti seminari alle ore 10: “Casa come bene comune e sociale da tutelare”, con esempi pratici, riflessioni sulle normative e prospettive future; spazio poi al confronto tra tecnici, amministrazioni e Comunità Scientifica in occasione di “B2B Back to Brick”, irriverente titolo del seminario con annessa tavola rotonda.

GALLERIA FOTOGRAFICA