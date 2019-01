In provincia di Lecco calano mutui e surroghe

Costruttori preoccupati: “E’ la conferma delle difficoltà del mercato”

LECCO – I dati diffusi in questi giorni dal Barometro Crif sull’andamento dei mutui immobiliari in provincia di Lecco nel corso del 2018 preoccupano Ance, l’associazione dei costruttori.

Dopo Cremona, infatti, la nostra provincia è quella in cui più forte è la flessione nelle richieste rispetto a tutta la Lombardia. Per l’associazione, è l’ennesima conferma di un andamento del mercato immobiliare e residenziale in difficoltà, con il quale le imprese sono costrette quotidianamente a misurarsi.

Dallo studio di CRIF emerge come nel 2018 il numero di richieste di nuovi mutui e surroghe abbia fatto registrare un aumento del +0,4% rispetto all’anno 2017, in controtendenza rispetto alla flessione del -0,6% rilevata a livello nazionale. A livello provinciale, si registra tuttavia un calo consistente a Cremona (-7,4%) appunto, seguita da Lecco (-3,7%) e Bergamo (-3,2%).

La provincia che si è caratterizzata invece per l’incremento maggiore è stata Brescia (+2,9%), seguita da Como (+2,8) e Varese (+2,6%). A Milano la crescita si è fermata a un più contenuto +0,8%.

Relativamente agli importi medi richiesti, invece, si registra un aumento complessivo rispetto alla precedente rilevazione del 2017. Nello specifico, la provincia di Milano guida la classifica regionale con 153.249 Euro mediamente richiesti, seguita da Como (138.095 Euro) e Sondrio (136.550 Euro). Il valore medio più contenuto, al contrario, è quello della provincia di Mantova, con 112.070 Euro.

Lecco, in questo caso, conquista la vetta della classifica regionale con una crescita del +4,6% sull’importo medio di 130.588 euro.

Il commento del presidente di Ance Lecco

“Se è vero che il contesto lombardo, nel suo complesso, è cresciuto dello 0,4% durante lo scorso anno e che, come afferma la ricerca, i valori percentuali espressi sono influenzati dalla diminuzione delle richieste di surroga, sono ben altri i segnali di cui avremmo bisogno per far ripartire il mercato – ad affermarlo è il presidente di ANCE Lecco Sondrio, Sergio Piazza – La nota positiva è rappresentata dall’aumento medio delle richieste del mutuo, fatto registrare nel corso del 2018, lascia intravvedere una maggior dinamicità del mercato e della propensione agli investimenti nel mattone da parte delle famiglie, mentre le previsioni relative ai tassi nel nuovo anno sia per i mutui a rata fissa che per quelli a rata variabile fanno ben sperare per le compravendite dei prossimi mesi”.

Non mancano però altri segnali di preoccupazione, che vengono dalla decisione del Governo, nella Legge di Bilancio 2019, di non stanziare ulteriori risorse per i giovani che intendono richiedere la garanzia dello Stato per la stipula del mutuo:

“Il Fondo di garanzia mutuo prima casa, operativo dal 2014, consente ai giovani fino a 35 anni di richiedere un mutuo anche senza garanzie personali, contando sul supporto dello Stato. A tale fondo è possibile attingere per i mutui che riguardano sia l’acquisto dell’abitazione, sia gli interventi di ristrutturazione e miglioramento dell’efficienza energetica della prima casa. Inoltre a questo Fondo, che copre il 50% delle somme richieste per aprire il mutuo, possono accedere, oltre ai giovani, anche le famiglie in difficoltà”.

“Il mancato rifinanziamento rischia di limitare l’accesso di queste fasce di popolazione al mercato dell’acquisto della prima casa o della sua ristrutturazione: un rischio che può avere impatti negativi sia a livello economico che sociale. Ci auguriamo pertanto che il Governo ritorni quanto prima su questa sua decisione, con un intervento ad hoc nei prossimi mesi”.