“Menù veloci per stupire gli ospiti”: il corso di Confcommercio con lo chef Lazzarin

Martedì 15 e mercoledì 16 aprile nella cucina attrezzata dell’associazione in Piazza Garibaldi

I partecipanti guidati nella preparazione di menù originali, veloci e versatili. Iscrizioni entro il 7 aprile

LECCO – Trasformare una cena ordinaria in una serata speciale? Stupire gli ospiti con piatti semplici ma d’effetto, perfetti per ogni occasione? Riuscire a conquistare i commensali con pochi ingredienti e il giusto tocco di creatività? E’ l’obiettivo che si pone il corso “Menù veloci per stupire i tuoi ospiti”, organizzato da Cat Unione Lecco, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco.

L’appuntamento è in programma martedì 15 e mercoledì 16 aprile, presso la cucina attrezzata dell’associazione di piazza Garibaldi 4 a Lecco, dalle ore 17.30 alle ore 21.30: le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 7 aprile. L’idea che sta alla base della proposta formativa è che non servono ricette complicate o ingredienti introvabili per realizzare una cena come si deve: il docente del corso, lo chef Maurizio Lazzarin (veneto di nascita e lecchese di adozione, cuoco con un lungo percorso professionale che l’ha portato negli anni a importanti esperienze e incarichi significativi in Italia e all’estero), guiderà i partecipanti nella preparazione di un menù originale, veloce e versatile, ideale per inviti speciali o per rendere unica anche la tavola di tutti i giorni.

Il programma è il seguente: creare piatti deliziosi utilizzando ciò che hai in casa; abbinamenti inaspettati; tecniche di cottura veloci per piatti gustosi; esecuzione delle ricette, presentazione e degustazione.