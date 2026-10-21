Mercati rionali: si attendono feedback dalla sperimentazione per valutare una stabilizzazione

Il tema è stato discusso nella Commissione IV e tutti hanno riconosciuto il valore dell’iniziativa

Caterisano: “La volontà sarebbe quella di renderli fissi, ma chiedo riscontri alla commissione per avere quadro più ampio”

LECCO – La possibile istituzione in maniera permanente dei due mercati rionali di Chiuso e Germanedo è stata al centro della seduta della Commissione IV, presieduta dalla consigliera Loredana Colella (FDI), che svolta nel pomeriggio di martedì. La sperimentazione voluta dalla precedente amministrazione e da Fiva Confcommercio Lecco è stata avviata nell’aprile scorso con ricadute positive sui due rioni.

Un tema che non riguarda soltanto l’organizzazione delle attività commerciali, ma anche la loro presenza nei quartieri e il servizio offerto ai residenti: “Quello di stasera vuole essere un primo momento di confronto sulla sperimentazione – ha detto l’Assessore al Commercio Marco Caterisano (FDI) -. Ho già avuto un paio di incontri con l’associazione di categoria che ha portato avanti la sperimentazione e stiamo aspettando una relazione rispetto all’attività si qui svolta”.

L’assessore, però, ha chiesto un riscontro a tutti i membri della commissione: “Mi piacerebbe sapere anche da voi se avete avuto riscontri da parte della popolazione, se questi mercati sono utili, se è giusto consolidarli, se ci sono criticità e aspetti da migliorare. Quando avremo in mano anche la relazione dell’associazione di categoria faremo un ragionamento sulla possibilità di concretizzare i mercati rionali oppure concedere proroghe se il periodo di sperimentazione non fosse stato sufficiente. Comunque regolarizzare questa sperimentazione non sarà breve perché c’è un iter tecnico e burocratico che va portato avanti. Sempre ammesso che gli operatori coinvolti nella sperimentazione siano convinti di continuare in pianta stabile”.

Mauro Fumagalli (Orizzonte per Lecco) ha chiesto se non è possibile, al di là delle relazioni, trovare una forma di consultazione con chi abita quei rioni. Dello stesso avviso Gerolamo Fazzini (Fattore Lecco) che ha sottolineato i pregi che può avere un mercato rionale (soprattutto per un rione come Chiuso che si trova ai margini della città) senza perdere di vista l’equilibrio tra le esigenze di chi vende e di chi abita i rioni.

L’assessore Caterisano ha ribadito l’importanza del coinvolgimento di tutti i membri della commissione per avere una visione più ampia: “Da parte nostra la volontà sarebbe quella di renderli fissi perché pare abbiano avuto un buon ritorno sui rioni. Rispetto al tema di possibili ‘danni’ ad altre attività già presenti nei rioni non ho avuto riscontri, anzi credo che la presenza di un mercato possa aiutare anche le piccole attività di quartiere”.

La consigliera Simona Piazza (PD), infine, ha chiesto di valutare il mercato rionale anche in altre zone della città: “Ci sono rioni alti come Rancio, Laorca e Malavedo che, in tre, hanno uno o forse due attività quindi questa esperienza potrebbe essere di supporto anche ad altri rioni. Poi si dovrebbe capire se la presenza dei mercati rionali incide sul mercato cittadino del mercoledì e del sabato. Infine chiedo che idea ha l’amministrazione sul marcato cittadino per poter fare un ragionamento globale a beneficio della città”.

La commissione si è chiusa con la risposta di Marco Caterisano: “Purtroppo non sempre i rioni che vengono proposti per il mercato poi risultano appetibili per gli operatori. Per quanto riguarda il mercato cittadino siamo consapevoli che si dovranno fare i conti con i lavori che coinvolgeranno alcune piazze, ma la volontà è di continuare su questa strada”.