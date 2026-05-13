Mercato del lavoro, a Lecco la presentazione del Rapporto annuale dell’Osservatorio provinciale

Il 18 maggio alla Camera di Commercio il focus sui dati occupazionali del 2025 e sul tema delle persone inattive

Il convegno promosso dalla Provincia di Lecco approfondirà strumenti e strategie per favorire la partecipazione al lavoro attraverso reti territoriali e partenariati

LECCO – Sarà il tema delle persone inattive e della loro partecipazione al mercato del lavoro il filo conduttore del 16° Rapporto annuale dell’Osservatorio provinciale del mercato del lavoro, in programma lunedì 18 maggio dalle 11 alle 13 nella sede della Camera di Commercio di Como-Lecco in via Tonale a Lecco.

L’incontro, promosso dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ente camerale, sarà dedicato alla presentazione dei dati relativi all’andamento del mercato del lavoro lecchese nel 2025.

Il rapporto, dal titolo “Lecco a due velocità: il paradosso dell’occupazione, la sfida degli invisibili”, metterà al centro dell’attenzione il fenomeno delle persone inattive e gli strumenti pensati per favorirne l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso partenariati territoriali e modelli di rete.

Dopo i saluti istituzionali è prevista la presentazione del rapporto da parte dei professionisti della società Pts, seguita dagli interventi dei relatori del convegno che approfondiranno prospettive, criticità e possibili strategie legate alla partecipazione lavorativa delle persone inattive.

L’Osservatorio provinciale del mercato del lavoro è attivo dal 2010 e opera in raccordo con quello regionale nell’ambito del protocollo sottoscritto tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per il coordinamento del sistema degli osservatori territoriali.

La partecipazione all’iniziativa sarà libera e gratuita, con richiesta di conferma per motivi organizzativi. Per maggiori informazioni è disponibile l’indirizzo mail.